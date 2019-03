Venezuela expulsa embaixador da Alemanha por apoio a Guaidó

O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta quarta-feira, 6, o embaixador da Alemanha no país, Daniel Martin Kriener, “persona non grata” por seus “recorrentes atos de ingerência” e deu um prazo de 48 horas para que o diplomata deixe o território venezuelano.

A decisão foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores venezuelano depois que, na segunda-feira 4, o diplomata alemão recebeu, junto com outros embaixadores, o líder opositor Juan Guaidó no Aeroporto Internacional Simón Bolívar em Caracas.

O líder do Parlamento se autoproclamou presidente interino do país em 23 de janeiro e recebeu o apoio de pelo menos 50 nações de todo o mundo. Gauidó retornou à Venezuela esta semana depois de um tour por vários países da América do Sul em busca de apoio para seu governo.

Em uma declaração aos jornalistas, o embaixador alemão disse que os representantes diplomáticos que compareceram ao aeroporto buscam “uma saída pacífica para a crise da Venezuela” e que seu papel neste momento “poderia ajudar” a abrir passagem a essa “saída pacífica negociada”.

Embora a Chancelaria venezuelana não tenha feito menção a este fato, afirmou em comunicado que “considera inaceitável que um representante diplomático estrangeiro exerça, em seu território, um papel público mais próprio de um dirigente político com a agenda de conspiração de setores extremistas da oposição”.

Além disso, acrescentou que as atividades de Kriener “transgridem” as normas essenciais das relações diplomáticas.

O governo de Maduro aproveitou também para advertir que não permitirá “ações de representantes diplomáticos que sejam uma intromissão em assuntos” da Venezuela.

O governo manifestou ainda sua disposição de manter “uma relação de respeito e de cooperação com todos os Governos da Europa”, mas considera que para isso é “indispensável a adoção de uma atitude de equilíbrio construtivo que (…) facilite uma solução pacífica e dialogada entre os atores políticos venezuelanos”.

A Alemanha está entre os mais de 50 países que reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Outros muitos países da União Europeia (UE), como França, Reino Unido, Portugal e Espanha, também legitimaram o governo do opositor.

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão confirmou que a Venezuela havia expulsado o embaixador.

