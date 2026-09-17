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Venezuela desbloqueia sites de notícias censurados há anos em meio a diálogo com oposição

Jornalistas e ONGs denunciam há anos o bloqueio de sites como mecanismo de censura, acusação que era rejeitada pelo governo Maduro

Por Sophia Paiva 17 set 2026, 16h47
Um homem caminha ao lado de um mural com o mapa da Venezuela que inclui o território de Essequibo, em Caracas, Venezuela
Um homem caminha ao lado de um mural com o mapa da Venezuela que inclui o território de Essequibo, em Caracas, Venezuela (Pedro Rances Mattey/Anadolu/Getty Images)
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Venezuela desbloqueia sites de notícias censurados há anos em meio a diálogo com oposição Priorizar nos meus resultados Google

Oito meses após a intervenção dos Estados Unidos para capturar presidente deposto Nicolás Maduro, a Venezuela restabeleceu o acesso a diversos sites de notícias que estavam censurados há anos, informou a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel) nesta quinta-feira, 17.

Em comunicado, a Conatel anunciou o “restabelecimento formal do acesso a diversas plataformas e veículos de mídia digital nacionais e internacionais”. Entre os sites liberados estão os venezuelanos El Nacional, Efecto Cocuyo, El Pitazo e NTN24.

O NTN24 confirmou em seu site que, “após o anúncio do regime, na noite de quarta-feira, foi verificado na Venezuela, com diferentes provedores de internet, que o acesso ao https://www.ntn24.com era possível sem o uso de uma VPN”.

Apesar da mudança, a ONG de direitos digitais VE Sin Filtro afirma que ao menos 194 sites continuam bloqueados na Venezuela, sendo 84 deles pertencentes a veículos de comunicação. Jornalistas e organizações civis denunciam há anos que as restrições são utilizadas como mecanismo de censura, acusação que era rejeitada pelo governo Maduro.

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O restabelecimento do acesso aos sites ocorre poucas horas antes da retomada das negociações entre o governo interino, liderado por Delcy Rodríguez, e a oposição, em Caracas. A liberdade de expressão está entre os temas previstos para a segunda rodada do diálogo, mediada pelos Estados Unidos.

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A chefe da delegação da oposição, Dinorah Figuera, saudou a decisão. “Este é um primeiro passo. Muitos meios de comunicação ainda estão ausentes e todos precisam retornar, integralmente e em definitivo”, esclareceu.

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