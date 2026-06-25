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Venezuela cria fundo de R$ 1 bilhão com recursos do FMI para reconstrução após terremotos

Presidente interina Delcy Rodríguez diz que montante será usado na recuperação de hospitais, infraestrutura e moradias destruídos pelos abalos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 15h20
Edifício desabado com telhado vermelho amassado sobre um carro branco destruído, cercado por escombros e concreto sob céu azul com nuvens esparsas
Após terremotos, Venezuela anuncia R$ 1 bilhão para reconstrução (Divulgação/AFP)
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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira, 25, a criação de um fundo de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) para financiar a reconstrução das áreas atingidas pelos terremotos que devastaram parte do país. Os recursos, segundo ela, virão de reservas disponíveis junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

+ Terremotos na Venezuela deixam dezenas de mortos e feridos

O anúncio ocorre enquanto as autoridades venezuelanas contabilizam os impactos do desastre. De acordo com o balanço mais recente do governo, os tremores deixaram ao menos 188 mortos e mais de 1.500 feridos, além de centenas de desaparecidos. Equipes de resgate seguem trabalhando entre os escombros de edifícios que desabaram em diferentes regiões.

Em entrevista à emissora estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmou que o montante será destinado à reconstrução de hospitais, redes de infraestrutura e moradias para famílias que perderam suas casas.

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“Esse fundo inicial permitirá recuperar serviços essenciais e garantir moradia às pessoas afetadas pela tragédia”, disse.

Os terremotos atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira. O primeiro abalo, de magnitude 7,2, foi registrado próximo à cidade de Morón. Apenas 39 segundos depois, um segundo tremor, ainda mais forte, de magnitude 7,5, atingiu praticamente a mesma região, agravando os danos.

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Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto de magnitude 7,5 foi o mais intenso registrado no país desde o início do século XX. Especialistas classificam o episódio como um “terremoto duplo”, ocorrência incomum em que dois grandes abalos sísmicos acontecem em sequência e na mesma área.

Os tremores provocaram desabamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos a estradas, hospitais e edifícios públicos. O estado de La Guaira, localizado no litoral norte e uma das áreas mais afetadas, foi declarado zona de desastre pelas autoridades.

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A resposta à emergência também mobilizou organismos internacionais. O coordenador de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), Tom Fletcher, afirmou que a recuperação exigirá um “esforço coletivo massivo” e informou que equipes internacionais de busca e resgate estão sendo enviadas ao país.

Segundo a ONU, quase 8 milhões de venezuelanos já dependiam de assistência humanitária antes dos terremotos. A avaliação da entidade é que a tragédia pode agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade enfrentada por parte da população.

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