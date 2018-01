Venezuela aprova realização de eleições antes do fim de abril

A Assembleia Nacional Constituinte (ANC) da Venezuela aprovou nesta terça-feira que as eleições presidenciais previstas para este ano sejam realizadas no primeiro quadrimestre de 2018. “Aprovado por aclamação”, declarou a presidente da ANC, Delcy Rodríguez, após a votação unânime dos constituintes que deu sinal verde à resolução.

A ANC é um órgão plenipotenciário não reconhecido pela oposição e vários governos por ter sido formado sem um referendo prévio de aprovação, como indica a Constituição.

Delcy qualificou a aprovação de “decisão histórica”, já que o país terá que decidir na “conjuntura histórica que se apresentou”. “Se continuaremos sendo uma pátria livre e independente ou, coisa que jamais acontecerá, se pretendemos voltar ao modelo de escravidão política, ideológica, econômica, social”, expôs.

O relator do decreto foi o constituinte Diosdado Cabello, que lembrou que as eleições devem ser convocadas formalmente pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), mas que o texto aprovado hoje é “de cumprimento obrigatório para todos os poderes segundo a Constituição”.

Cabello indicou que o chavismo tem um só candidato e lembrou as palavras do presidente Hugo Chávez em 8 dezembro de 2012, quando pediu Nicolás Maduro como presidente.

“Se algo me acontecer, elejam Nicolás Maduro como presidente da República. Disse o presidente Chávez”, lembrou o constituinte, ao apresentar a proposta para convocar as eleições.

Cabello também afirmou que diante das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia a resposta será “mais eleições”.

“Haverá união revolucionária, haverá pátria e haverá revolução por muitos anos e por muito tempo”, reiterou.

Após o decreto ser aprovado, os constituintes gritavam o lema “o povo consciente, Maduro presidente”.

A realização de eleições presidenciais “livres” e “justas” é uma das reivindicações da oposição no diálogo político com o governo, bem como uma nova composição de reitores do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), um órgão do qual os opositores desconfiam.

Maduro candidato

O atual presidente Nicolás disse que buscará a reeleição se o Partido Socialista quiser, ainda que os venezuelanos estejam vivendo em meio a prateleiras vazias e a mais rápida inflação do mundo.

“Estou pronto para ser um candidato”, afirmou ele a repórteres.

O ex-líder sindical de 55 anos, que sucedeu Hugo Chávez em 2013, se beneficia de um formidável maquinário político, uma comissão eleitoral nacional complacente e um núcleo duro de apoio de venezuelanos pobres dependentes de distribuição de alimentos pelo Estado.

Críticos, desde políticos da oposição a potências ocidentais, duvidam que as autoridades irão permitir uma votação livre e justa, dada a proibição a algumas figuras da oposição de concorrer somado ao abuso de recursos públicos em campanhas.

Alguns temem uma fraude completa. “Isso não é eleição, é uma ocupação militar com uma comissão eleitoral fraudulenta”, disse a ativista da oposição Maria Corina Machado, referindo-se ao grande papel das forças armadas no governo e da postura pró-Maduro da comissão no passado.

Questionado sobre o plano de Maduro de concorrer à reeleição, o Departamento de Estado norte-americano disse não considerar uma boa ideia para os venezuelanos.

Estados Unidos, Canadá e União Europeia tomaram medidas contra o governo da Venezuela por alegações de abuso de direitos e corrupção, abalando a imagem do governo e afastando bancos de trabalhar com Caracas.

Caso a votação seja compreendida como fraudulenta, mais sanções internacionais poderão ocorrer, inclusive do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez da oposição a Maduro um importante aspecto de sua política externa.

Mais medidas econômicas, no entanto, piorariam uma recessão que está agora em seu quinto ano em meio à má nutrição, doenças e imigração a vizinhos latino-americanos.

(Com EFE e Reuters)