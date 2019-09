Venezuela alega descumprimentos e toma canteiros de obras da Odebrecht

O governo de Nicolás Maduro rescindiu os contratos que tinha com a construtora Odebrecht e começou a assumir o controle de 56 instalações da companhia na Venezuela, incluindo canteiros de obras e lugares onde eram armazenados equipamentos e materiais de construção, informou nesta quarta-feira o vice-ministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías.

Em entrevista à rede de televisão estatal VTV, Farías disse que 17 obras inacabadas da companhia, como as do metrô de Caracas, passarão a ser assumidas pelo governo, especialmente pelo Ministério do Transporte.

O vice-ministro também acusou a Odebrecht de “endividar a pátria em mais de 1,3 bilhão de dólares”. “Por isso, estamos ocupando estas instalações e vamos dispor destes materiais e equipamentos para concluir essas obras”, declarou.

No caso de um dos contratos, a Odebrecht, segundo Farías, recebeu “96% dos recursos financeiros para que executassem as obras, mas mal realizou 46%”.

Ainda de acordo com o vice-ministro, a companhia poderá exercer “o direito de comparecer aos tribunais” caso não aceite a decisão adotada pelo governo.

(Com EFE)