🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Mundo

Venezuela: 680 mil crianças precisam de assistência humanitária, diz UNICEF

A agência estima que serão necessários 52 milhões de dólares para atender a emergência para as crianças

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 18h33
Edifício desabado com telhado vermelho amassado sobre um carro branco destruído, cercado por escombros e concreto sob céu azul com nuvens esparsas
Dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país com apenas um minuto de intervalo (Divulgação/AFP)
Continua após publicidade
Venezuela: 680 mil crianças precisam de assistência humanitária, diz UNICEF Priorize VEJA no Google

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla em inglês) estima que cerca de 680 mil crianças precisarão de ajuda humanitária após os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa neste domingo, 28.

Dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país com apenas um minuto de intervalo, no evento sísmico mais significativo registrado na Venezuela em mais de um século.

Uma análise preliminar por imagens de satélite identificou que quase um terço dos edifícios de Catia La Mar, no estado de La Guaira — uma das áreas mais atingidas — sofreu algum tipo de dano.

Diante da dimensão da tragédia, o UNICEF calcula que 1,8 milhão de pessoas tenham sido afetadas pelos terremotos, entre elas aproximadamente 680 mil crianças.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo Manuel Rodríguez Pumarol, representante do UNICEF na Venezuela, a agência trabalha em conjunto com o governo venezuelano e parceiros humanitários para ampliar a assistência às crianças e às suas famílias.

“Os hospitais estão operando acima de sua capacidade, milhares de crianças não têm acesso confiável à água potável e muitas escolas sofreram danos”, afirmou Pumarol.

Continua após a publicidade

Em parceria com o governo da Venezuela, o sistema das Nações Unidas e outras organizações humanitárias, o UNICEF ativou uma resposta emergencial ampliada. A iniciativa prevê atender cerca de 650 mil pessoas, incluindo 234 mil crianças, com ações nas áreas de saúde, nutrição, água e saneamento, proteção à infância e educação.

Para viabilizar essa operação, a agência estima que serão necessários 52 milhões de dólares, valor que integra o apelo da Ação Humanitária para a Infância 2026 na Venezuela, cujo orçamento total é de 137,6 milhões de dólares.

Continua após a publicidade

Até o momento, o UNICEF já mobilizou cerca de 3,5 milhões de dólares de seus fundos de emergência para o envio inicial de equipes e suprimentos. A organização também faz um apelo a doadores para que disponibilizem recursos adicionais e flexíveis, a fim de manter e ampliar a resposta humanitária.

No Brasil, as doações podem ser feitas pelo site do UNICEF ou via Pix. Segundo a organização, a chave Pix é o e-mail emergencia@unicef.org.

Publicidade
TAGS:
América Latina
Mundo
ONU
Terremoto
Unicef
Venezuela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).