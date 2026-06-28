Venezuela: 680 mil crianças precisam de assistência humanitária, diz UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla em inglês) estima que cerca de 680 mil crianças precisarão de ajuda humanitária após os terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. A informação foi divulgada em nota enviada à imprensa neste domingo, 28.

Dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país com apenas um minuto de intervalo, no evento sísmico mais significativo registrado na Venezuela em mais de um século.

Uma análise preliminar por imagens de satélite identificou que quase um terço dos edifícios de Catia La Mar, no estado de La Guaira — uma das áreas mais atingidas — sofreu algum tipo de dano.

Diante da dimensão da tragédia, o UNICEF calcula que 1,8 milhão de pessoas tenham sido afetadas pelos terremotos, entre elas aproximadamente 680 mil crianças.

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Segundo Manuel Rodríguez Pumarol, representante do UNICEF na Venezuela, a agência trabalha em conjunto com o governo venezuelano e parceiros humanitários para ampliar a assistência às crianças e às suas famílias.

“Os hospitais estão operando acima de sua capacidade, milhares de crianças não têm acesso confiável à água potável e muitas escolas sofreram danos”, afirmou Pumarol.

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Em parceria com o governo da Venezuela, o sistema das Nações Unidas e outras organizações humanitárias, o UNICEF ativou uma resposta emergencial ampliada. A iniciativa prevê atender cerca de 650 mil pessoas, incluindo 234 mil crianças, com ações nas áreas de saúde, nutrição, água e saneamento, proteção à infância e educação.

Para viabilizar essa operação, a agência estima que serão necessários 52 milhões de dólares, valor que integra o apelo da Ação Humanitária para a Infância 2026 na Venezuela, cujo orçamento total é de 137,6 milhões de dólares.

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Até o momento, o UNICEF já mobilizou cerca de 3,5 milhões de dólares de seus fundos de emergência para o envio inicial de equipes e suprimentos. A organização também faz um apelo a doadores para que disponibilizem recursos adicionais e flexíveis, a fim de manter e ampliar a resposta humanitária.

No Brasil, as doações podem ser feitas pelo site do UNICEF ou via Pix. Segundo a organização, a chave Pix é o e-mail emergencia@unicef.org.