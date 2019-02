Vêneto quer proibir nas escolas livros que apoiam Battisti

A região italiana de Vêneto quer proibir que as escolas locais usem livros de autores que apoiam o terrorista italiano Cesare Battisti, que segue foragido no Brasil. A proposta partiu de Elena Donazzan, assessora regional para a Educação e membro do partido governista Povo da Liberdade (PDL).

A própria Elena confirmou que trabalha na redação de uma carta às escolas da região, pedindo um “boicote civil” dos livros escritos por pessoas que assinaram um apelo pró-Battisti, em 2004. Ela deve também aconselhar a população a não comprar nem ler as obras desses autores que, segundo ela, “deseducam”.

Esta é a segunda tentativa do tipo na região. Na semana passada, Raffaele Speranzon, assessor de Esporte, Cultura e Políticas Jovens de Vêneto, tentou aprovar uma medida similar, sem sucesso.