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Vendedor de carros vira príncipe da Bélgica aos 26 anos

Filho secreto de membro da família real belga com cantora, Clément Vandenkerckhove teve ascendência confirmada em teste de DNA

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h31 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h37
Homem branco de óculos e suéter verde escuro com listras brancas, sorrindo levemente, em frente a um prédio moderno cinza e uma árvore florida sob céu nublado
Clément Vandenkerckhove, novo príncipe da Bélgica. - (X/Reprodução)
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O príncipe Laurent, da Bélgica, reconheceu formalmente Clément Vandenkerckhove, um ex-vendedor de carros de 26 anos, como seu filho. O jovem é fruto de um relacionamento anterior ao seu casamento, e o royal não havia reconhecido a paternidade publicamente até o ano passado.

O reconhecimento do vínculo perante oficial do cartório ocorreu em fevereiro, mas só foi confirmado nesta quinta-feira, 20, pelo semanário belga Soir Mag. A medida conferiu a Vandenkerckhove o título de príncipe, mas não lhe dá funções reais nem direito a mesada da realeza.

Ele também não fará parte da linha de sucessão ao trono belga, ao contrário de seus meios-irmãos que cresceram no castelo — a princesa Louise e os os príncipes Aymeric e Nicolas –, porque, segundo um decreto real da Bélgica, só podem ser herdeiras as pessoas nascidas de um casamento aprovado por decreto governamental.

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Teste de DNA

Clément ficou conhecido na Bélgica após ser o foco de um documentário da emissora VTM em setembro passado, no qual descreveu como conheceu seu pai. Ele é filho de Laurent com Iris Vandenkerckhove — mais conhecida como Wendy Van Wanten —, modelo, cantora e atriz belga com quem o príncipe manteve um relacionamento antes de se casar com a Princesa Claire, em 2003.

No documentário, o jovem descreveu ter encontrado o príncipe inesperadamente em um shopping center em 2013, sem saber quem ele era. Foi apenas quando ele tinha 16 anos que sua mãe revelou a identidade de seu pai. Quatro anos depois, ele reuniu coragem para fazer contato e, após várias ligações, eles se encontraram pessoalmente; por fim, Laurent sugeriu que fizessem um teste de DNA — que resultou em uma compatibilidade de 99,5%.

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Desde então, os dois fizeram acenos um ao outro: em setembro passado, o Laurent declarou que Clément era seu filho biológico, anúncio que disse ter feito com um “sentimento de compreensão e respeito por todos os envolvidos”; em junho deste ano, o jovem publicou uma foto sua com o príncipe e outra com Frans Vancoppenolle, marido de sua mãe, em uma postagem no Instagram para celebrar o Dia dos Pais.

O novo royal afirmou recentemente, porém, que ainda não tinha certeza se começaria a usar o sobrenome de seu pai, Saxe-Coburg.

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“Posso até querer fazer isso, mas tenho orgulho do sobrenome Vandenkerckhove”, disse ele ao jornal belga Het Nieuwsblad. “Se eu sacrificasse esse sobrenome, seria uma traição a tudo o que minha mãe fez por mim.”

‘Príncipe maldito’

O reconhecimento de um filho secreto atraiu nova atenção sobre o príncipe Laurent, apelidado de “prince maudit” (príncipe maldito, em português) devido a uma série de escândalos midiáticos e atritos diplomáticos.

Em 2023, ele processou o Estado belga na tentativa de obter benefícios de seguridade social, argumentando que a condição de membro da realeza equivalia à de um trabalhador autônomo. (Na época, ele recebia uma verba anual de 400 mil euros, mais de R$ 2,3 milhões, embora seu advogado afirmasse que três quartos desse valor eram destinados a funcionários e outras despesas.) Um tribunal concordou parcialmente com ele, recomendando, dois anos depois, que o Parlamento belga considerasse conceder-lhe uma pensão estatal, ao mesmo tempo em que rejeitou o argumento de que seus deveres reais contavam como trabalho.

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Antes disso, ele correu o risco de perder sua mesada após ignorar orientações do governo e viajar para a República Democrática do Congo, em 2011, sem supervisão diplomática. Em 2018, o Parlamento da Bélgica votou pela redução de sua dotação anual como punição por ter comparecido a um evento na Embaixada da China usando uniforme, sem autorização do governo.

O pai do príncipe Laurent, o ex-rei Alberto II, também esteve no centro de um caso de paternidade. Em 2020, após uma longa batalha judicial, o monarca reconheceu que testes de DNA comprovavam ser ele o pai biológico de Delphine Boël, uma artista que afirmava ser filha de um affair seu. Desde então, ela passou a ser chamada de princesa Delphine de Saxe-Coburg. Alberto II, por sua vez, abdicou do trono belga em 2013, depois da questão da paternidade se transformar em um escândalo.

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