Vencedora do Nobel da Paz alfineta Trump em primeira reação ao prêmio

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A jurista sul-africana Navi Pillay foi laureada com o Nobel da Paz 2026 e, em sua primeira reação, ironizou Donald Trump, que cobiça o prêmio. Reconhecida por sua atuação no direito internacional e contra o apartheid, Pillay teve um papel crucial na promoção da justiça global, combatendo crimes de guerra e genocídio.

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Na primeira reação após ser laureada, nesta sexta-feira, 9, com o Nobel da Paz 2026, a renomada jurista sul-africana Navi Pillay alfinetou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que há muito cobiça o prêmio e vem aumentando a pressão sobre o comitê norueguês que faz a escolha entre centenas de indicados.

Com uma carreira de destaque nos principais tribunais do planeta, entre eles a Alta Corte da África do Sul, o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a Corte Internacional de Justiça (CIJ), além de ter chefiado o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, ela foi homenageada pela promoção do direito internacional e da ordem global baseada em regras e valores. Segundo o Comitê Norueguês do Nobel, ela desempenhou “papel fundamental para garantir que crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio sejam objeto de processo judicial”.

Ao reagir à premiação no tribunal de Nuremberg, onde participava de um congresso acadêmico, Pillay zombou de de Trump, que dois dias antes voltou a se dizer “merecedor” do Nobel da Paz por ter, segundo ele, encerrado “oito guerras”, evitado outros conflitos (“usei o poder das tarifas e várias outras medidas como ameaça”) e livrado o mundo todo “da aniquilação” — de acordo com ele, sua ofensiva contra o Irã impediu que o país desenvolvesse uma bomba nuclear.

“Se aplaudirem um pouco mais, talvez eu divida este prêmio com Trump”, ironizou, ao entrar na sala sob aplausos.

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Navi Pillay impromptu press conference in Courtroom 600 of the Nuremberg Tribunal. https://t.co/LD1Ez2Mog0 — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

Foi uma aparente referência ao episódio insólito que aconteceu no ano passado. Após reclamar por ter sido ignorado na premiação de 2025, Trump recebeu um consolo da laureada da vez: a líder oposicionista venezuelana, María Corina Machado, reconhecida pela luta contra a ditadura de Nicolás Maduro, presenteou o ocupante do Salão Oval com a medalha que recebeu em Oslo. O Comitê Norueguês do Nobel reiterou que o prêmio é intransferível, enquanto políticos noruegueses descreveram o ato como “constrangedor e humilhante”.

Recado a Trump

Neste ano, a Noruega pareceu estar ciente da pressão em torno da cerimônia e, durante o pronunciamento do presidente do comitê do Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ele pareceu mandar um recado ao mandatário americano.

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“Vemos uma guinada em direção à política de poder, em detrimento dos marcos jurídicos e do respeito global pela lei e pela justiça. Sempre que a força se sobrepõe ao direito, ela compromete a estabilidade, a confiança e a convivência pacífica”, declarou. “Ao conceder o Prêmio Nobel da Paz deste ano, o Comitê Norueguês do Nobel quer lembrar ao mundo que o Estado de Direito — tanto em âmbito nacional quanto internacional — é a base do sistema que estabelecemos para garantir a paz e resolver conflitos de forma não violenta. A paz exige justiça.”

Do apartheid a Gaza

A trajetória de Pillay incluiu a defesa de Nelson Mandela e de outros opositores do apartheid na África do Sul. Após o pioneirismo na advocacia de direitos humanos, atuou como juíza e presidiu julgamentos criminais decisivos no Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), onde marcou a história do direito internacional ao ditar a sentença que reconheceu o estupro institucionalizado em contextos de guerra como um elemento do crime de genocídio.

+ Os casos mais marcantes na trajetória jurídica da Nobel da Paz

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Mais recentemente, ela presidiu uma comissão das Nações Unidas que investigou a guerra em Gaza. Um relatório publicado no ano passado concluiu que Israel havia cometido genocídio contra os palestinos — a constatação mais contundente feita até o momento sobre a conduta israelense no conflito. O governo de Benjamin Netanyahu repudiou as revelações.

Nesta sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelense condenou a escolha do comitê norueguês. “O comitê do Prêmio Nobel perdeu sua bússola moral. Ele concedeu sua mais alta honraria a uma pessoa intolerante que construiu sua carreira inventando e propagando calúnias infames contra o único Estado judeu existente”, afirmou em comunicado.