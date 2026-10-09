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Vencedora do Nobel da Paz alfineta Trump em primeira reação ao prêmio

Presidente dos EUA voltou a pressionar comitê norueguês para receber a láurea dias antes da cerimônia; homenageada foi a jurista sul-africana Navi Pillay

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 12h20 | Atualizado em 9 out 2026, 12h20
Mulher de pele escura e cabelos curtos, vestindo blazer vermelho e óculos, fala em microfone em uma mesa. Dois homens brancos de terno e gravata estão sentados atrás dela, um lendo documentos e outro observando. Há garrafas de água na mesa e uma placa com HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
A advogada e juíza Navanethem 'Navi' Pillay, vencedora do Nobel da Paz de 2026. -  (Instituto Nobel/Reprodução)
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Na primeira reação após ser laureada, nesta sexta-feira, 9, com o Nobel da Paz 2026, a renomada jurista sul-africana Navi Pillay alfinetou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que há muito cobiça o prêmio e vem aumentando a pressão sobre o comitê norueguês que faz a escolha entre centenas de indicados.

Com uma carreira de destaque nos principais tribunais do planeta, entre eles a Alta Corte da África do Sul, o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a Corte Internacional de Justiça (CIJ), além de ter chefiado o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas, ela foi homenageada pela promoção do direito internacional e da ordem global baseada em regras e valores. Segundo o Comitê Norueguês do Nobel, ela desempenhou “papel fundamental para garantir que crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio sejam objeto de processo judicial”.

Ao reagir à premiação no tribunal de Nuremberg, onde participava de um congresso acadêmico, Pillay zombou de de Trump, que dois dias antes voltou a se dizer “merecedor” do Nobel da Paz por ter, segundo ele, encerrado “oito guerras”, evitado outros conflitos (“usei o poder das tarifas e várias outras medidas como ameaça”) e livrado o mundo todo “da aniquilação” — de acordo com ele, sua ofensiva contra o Irã impediu que o país desenvolvesse uma bomba nuclear.

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“Se aplaudirem um pouco mais, talvez eu divida este prêmio com Trump”, ironizou, ao entrar na sala sob aplausos.

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Foi uma aparente referência ao episódio insólito que aconteceu no ano passado. Após reclamar por ter sido ignorado na premiação de 2025, Trump recebeu um consolo da laureada da vez: a líder oposicionista venezuelana, María Corina Machado, reconhecida pela luta contra a ditadura de Nicolás Maduro, presenteou o ocupante do Salão Oval com a medalha que recebeu em Oslo. O Comitê Norueguês do Nobel reiterou que o prêmio é intransferível, enquanto políticos noruegueses descreveram o ato como “constrangedor e humilhante”.

Recado a Trump

Neste ano, a Noruega pareceu estar ciente da pressão em torno da cerimônia e, durante o pronunciamento do presidente do comitê do Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ele pareceu mandar um recado ao mandatário americano.

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“Vemos uma guinada em direção à política de poder, em detrimento dos marcos jurídicos e do respeito global pela lei e pela justiça. Sempre que a força se sobrepõe ao direito, ela compromete a estabilidade, a confiança e a convivência pacífica”, declarou. “Ao conceder o Prêmio Nobel da Paz deste ano, o Comitê Norueguês do Nobel quer lembrar ao mundo que o Estado de Direito — tanto em âmbito nacional quanto internacional — é a base do sistema que estabelecemos para garantir a paz e resolver conflitos de forma não violenta. A paz exige justiça.”

Do apartheid a Gaza

A trajetória de Pillay incluiu a defesa de Nelson Mandela e de outros opositores do apartheid na África do Sul. Após o pioneirismo na advocacia de direitos humanos, atuou como juíza e presidiu julgamentos criminais decisivos no Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), onde marcou a história do direito internacional ao ditar a sentença que reconheceu o estupro institucionalizado em contextos de guerra como um elemento do crime de genocídio.

+ Os casos mais marcantes na trajetória jurídica da Nobel da Paz

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Mais recentemente, ela presidiu uma comissão das Nações Unidas que investigou a guerra em Gaza. Um relatório publicado no ano passado concluiu que Israel havia cometido genocídio contra os palestinos — a constatação mais contundente feita até o momento sobre a conduta israelense no conflito. O governo de Benjamin Netanyahu repudiou as revelações.

Nesta sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelense condenou a escolha do comitê norueguês. “O comitê do Prêmio Nobel perdeu sua bússola moral. Ele concedeu sua mais alta honraria a uma pessoa intolerante que construiu sua carreira inventando e propagando calúnias infames contra o único Estado judeu existente”, afirmou em comunicado.

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