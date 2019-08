Veleiro de ativista Greta Thunberg chega aos EUA após 15 dias de viagem

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, chegou a Nova York nesta quarta-feira, 28, após cruzar o Atlântico em um veleiro para participar de uma cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU).

Greta se recusou a pegar um avião, por conta das emissões de carbono. Por isso, decidiu fazer sua viagem transatlântica a bordo do veleiro de 18 metros Malizia II, que conta com painéis solares e turbinas submersas que produzem eletricidade a bordo com a meta de tornar a jornada livre de carbono.

A ativista saiu do sul da Inglaterra em 14 de agosto. Na manhã desta quarta, ela postou uma foto em sua página no Twitter das primeiras luzes que avistou assim que se aproximou da costa de Long Island.

“Terra!! As luzes de Long Island e Nova York à frente”, escreveu.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Algumas horas depois, a ativista informou que seu barco havia ancorado em Coney Island, uma praia no extremo sul do Brooklyn, e que ela e seus marinheiros desembarcariam em breve.

We have anchored off Coney Island – clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. pic.twitter.com/t6yy5z2asp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

A chegada do veleiro estava prevista para terça-feira 27, mas mudanças no tempo atrasaram o cronograma. “Mar agitado no sul da Nova Escócia [Canadá]. Mas as condições [de navegação], se aproximando de Nova York, serão mais lentas do que o esperado”, tuitou ela.

Greta se tornou o rosto das causas sustentáveis desde que passou a matar aula todas as sextas-feiras para protestar em frente ao Parlamento de seu país contra falta de ação de políticos para conter as mudanças climáticas. Assim teve origem o movimento #FridaysForFuture, que incentiva jovens ao redor do planeta a repetir o ato de Greta.

Os protestos da ativista completaram um ano em 20 de agosto, quando a adolescente estava no veleiro viajando para Nova York.