Veja quanto Trump pagou – ou deixou de pagar – em impostos

Um relatório do Comitê Conjunto de Tributação dos Estados Unidos, divulgado na noite de terça-feira 20, revelou ao público, pela primeira vez, o valor da renda, deduções e impostos pagos ou reembolsados ao ex-presidente Donald Trump enquanto ocupava a Casa Branca.

O relatório mostrou que o bilionário declarou renda negativa – ou seja, que perdeu mais dinheiro que ganhou – em 2015, 2016, 2017 e 2020, e que pagou um total de apenas US$ 1.500 (R$ 7.800) em imposto de renda federal nos anos de 2016 e 2017.

Em suas declarações de imposto de renda de 2020, Trump e sua esposa, Melania, não pagaram imposto de renda federal e reivindicaram um reembolso de US$ 5,47 milhões (R$ 28,52), de acordo com o Comitê Conjunto de Tributação.

O relatório foi publicado online logo depois que o Comitê de Formas e Meios da Câmara dos Deputados, controlada pelo Partido Democrata, decidiu por votação tornar públicas as declarações de imposto de renda completas de Trump e de oito entidades comerciais ligadas a ele, como sua empresa Trump Organization, para os anos fiscais de 2015 a 2020.

Espera-se que esses documentos, editados para proteger informações confidenciais, sejam divulgados nos próximos dias.

Um relatório separado do Comitê de Formas e Meios, também divulgado na noite de terça-feira, revelou que o IRS, Receita Federal americana, deixou de examinar as declarações fiscais de Trump por metade de seu mandato, apesar de uma política interna que exige auditoria presidencial obrigatória anual pela duração do cargo.

Trump frequentemente afirmava que estava sob auditorias contínuas do IRS para justificar sua recusa em divulgar seus impostos ao público. As descobertas do comitê mostraram que não era o caso.

Destaques das revelações

O relatório de 39 páginas da equipe do Comitê Conjunto de Tributação detalha os destaques das declarações fiscais conjuntas de Trump com Melania durante seu mandato e os dois anos em que concorreu à presidência.

O relatório identifica diferentes áreas que a equipe considerou mais relevantes, como o registro de quase US$ 506 mil (R$ 2,6 milhões) em doações a instituições de caridade que os Trumps teriam feito em 2019.

Em sua declaração federal de 2015, Trump e Melania declararam renda negativa de US$ 31,7 milhões (R$ 165,3 milhões), com renda tributável de zero dólares. O casal pagou imposto de renda federal de U$ 641.931 (R$ 3,3 milhões). Naquele ano, apesar de ter ganho mais de US$ 50 milhões (R$ 260,7 milhões), por meio de uma combinação de ganhos de capital, juros, dividendos e outros ganhos, isso foi compensado por mais de US$ 85 milhões (R$ 443,2 milhões) em perdas relatadas.

A declaração de 2016 também apresentou renda negativa de US$ 31,2 milhões (R$ 162,7 milhões), com zero dólares de renda tributável. O empresário, novamente, relatou ter ganho US$ 30 milhões (R$ 156,42 milhões), mas também alegou ter perdido US$ 60 milhões (R$ 312,84 milhões) com seus negócios. Os Trumps pagaram US$ 750 (R$ 3.910) em impostos.

Em 2017, a receita negativa foi de US$ 12,8 milhões (R$ 66,74 milhões) e, novamente, zero dólares em receita tributável. O casal pagou US$ 750 em impostos.

A declaração de 2018 apresentou receita total de US$ 24,4 milhões (R$ 127,22 milhões), com receita tributável de US$ 22,9 milhões (R$ 119,4 milhões). Os Trumps pagaram US$ 999.466 (R$ 5,2 milhões) em imposto de renda federal.

Em 2019, os Trumps declararam US$ 4,44 milhões (R$ 23,15 milhões) em receita total e US$ 2,97 milhões (R$ 15,5 milhões) em receita tributável. Eles pagaram US$ 133.445 (R$ 695.782) em impostos.

Os documentos de 2020 mostram uma receita negativa de US$ 4,69 milhões (R$ 24,45 milhões), com zero dólares em receita tributável. Neste ano, os Trumps alegaram ter perdido US$ 60 milhões, não pagaram imposto de renda e reivindicaram um reembolso de US$ 5,47 milhões (R$ 28,52 milhões).

Moral da história: os documentos revelam que Trump frequentemente ganhava dezenas de milhões de dólares anualmente durante esse período, mas ele conseguiu reduzir sua conta de impostos alegando grandes perdas nos negócios, que compensavam essa receita.

Geralmente, os ultra ricos estão mais sujeitos a auditorias. O IRS disse que examinou os impostos de 8,7% da população que ganhou mais de US$ 10 milhões (R$ 52,14 milhões) em 2019, fração da renda de Trump.

As pessoas na faixa de renda mais alta – que ganham mais de US$ 7,4 milhões ao ano –, equivalente a 0,01% da população americana, pagaram uma taxa média de imposto de 25,1%. No início deste ano, o presidente Joe Biden relatou pagar uma taxa de 24,6% de imposto de renda.