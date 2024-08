Veja Essa: Elon Musk, Ricardo Lewandowski e Madonna

“Devido às exigências do ‘ministro’ Alexandre no Brasil, que nos obrigariam a violar (em segredo) as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais, o X não tem escolha a não ser encerrar nossas operações locais no Brasil.”

Elon Musk, sempre mercurial, ao pôr nos outros a responsabilidade pelas dificuldades de gestão de seus negócios. Os funcionários brasileiros do X foram demitidos por e-mail

“O ministro Alexandre Moraes é um grande democrata, o responsável pela estabilidade das instituições republicanas, prestou um papel relevantíssimo para a história do próprio país (…) A meu ver, ele agiu, do ponto de vista formal, dentro dos limites da lei.”

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Em 13 de agosto, a Folha de S.Paulo divulgou mensagens que mostravam Moraes pedindo que a Justiça Eleitoral elaborasse, de forma não oficial, relatórios para embasar decisões no inquérito das fake news contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022

“Demandas por direitos iguais, para que o Estado simplesmente trate todos os indivíduos igualmente, independentemente da cor da pele. Demandas por direitos individuais básicos, para não ser morto pela polícia. Chamar isso de identitarismo é vergonhoso.”

Steven Levitsky, sociólogo americano, que acaba de lançar Como Salvar a Democracia

“Cada dia que passa sem uma solução política, a economia do país se deteriora cada vez mais.”

Edmundo González, candidato à Presidência da Venezuela, que alega ter vencido o pleito de julho — cujo resultado teria sido manipulado pelo governo de Nicolás Maduro

“Sou um cara sério, faço humor, mas nunca foi um humor debochado.”

Luiz Fernando Guimarães, ator, que interpreta o personagem Coronel Parker em Elvis: A Musical Revolution, dirigido por Miguel Falabella

“Parabéns para mim.”

Madonna, em suas redes sociais, ao completar 66 anos

“A gente está aqui na frente, dando a cara a tapa, justamente para mais meninas se sentirem representadas.”

Natália Lara, locutora esportiva da TV Globo

“O amor adulto precisa dar espaço ao jogo.”

Monica Bellucci, atriz italiana

“Sair do armário sempre afeta as pessoas ao redor, incluindo a ex-mulher com quem você teve um filho. Me sinto usada durante o casamento. Sinto que desperdicei os melhores anos da minha vida.”

Cora Brinkmann, ex-mulher de Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 que revelou recentemente um relacionamento homoafetivo

“Os olhos já não são os mesmos, os ouvidos já não são tão bons. Todo o sistema motor também já não está tão bem, mas ainda está sujeito, verbo e predicado inteirinho aqui dentro, entendeu?”

Fernanda Montenegro, 94 anos, depois de ler A Cerimônia do Adeus, de Simone de Beauvoir (1908-1986)

Publicado em VEJA de 23 de agosto de 2024, edição nº 2907