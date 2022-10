Veja Essa: Zelensky, Fabrício Queiroz e Anitta

Atualizado em 6 out 2022, 20h28 - Publicado em 7 out 2022, 06h00

“Quem você prefere: a) o Musk que apoia a Ucrânia; b) o Musk que apoia a Rússia?”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente ucraniano, ao criticar uma postagem do bilionário americano em que ele sugeria tornar a Crimeia oficialmente parte da Rússia e pedia neutralidade ao governo de Kiev

“Não recebi todo o apoio esperado e merecido daqueles a quem sempre fui leal.”

FABRÍCIO QUEIROZ, o amigo número 1 dos Bolsonaro, que teve apenas 6 701 votos no Rio de Janeiro para o cargo de deputado estadual

“Independente do resultado das eleições, ninguém sairia inteiramente vencedor, pois uma nação dividida é uma nação em guerra.”

ANITTA, cantora

“Primeira vez que votei com meu filho, eleitor de primeira viagem. Ele pegou a fila errada e só percebeu depois de quarenta minutos.”

LUCIANO HUCK, apresentador, que acompanhou o primogênito, Joaquim

“Não estamos cedendo à pressão, mas gostaríamos que o projeto não fosse ofuscado pela controvérsia.”

EMMANUEl GRÉGOIRE, vice-prefeito de Paris, ao anunciar o cancelamento da construção de um conjunto de prédios ao pé da Torre Eiffel — alvo do protesto de urbanistas ambientalistas

“Erling Haaland precisa dos companheiros para marcar, Messi pode fazer sozinho.”

PEP GUARDIOLA, treinador do Manchester City, levado a comparar as qualidades do fenomenal goleador norueguês com as do genial canhoto argentino hoje no PSG

“Não é fácil se manter relevante.”

LUIZA POSSI, cantora

“Eu criei esse hábito muito legal com ele, de ser a funcionária e ele, o patrão. Ele respeita muito a minha opinião — desde que seja plausível.”

SILVIA ABRAVANEL, apresentadora, ao falar do pai, Silvio Santos

“Os Estados Unidos nos disseram que haveria uma guerra, mas que o problema era nosso.”

RAPHAËL GLUCKSMANN, eurodeputado francês, a respeito da eclosão da invasão russa na Ucrânia

“Migrar é morrer um pouquinho.”

ALEJANDRO G. IÑARRITU, diretor mexicano, que lança pela Netflix, em dezembro, seu novo filme, Bardo

“Não trocaria meus 40 pelo meus 20. A idade só me fez ficar mais próxima de minha essência.”

CLEO, cantora e atriz, que já não assina com o sobrenome da mãe, Gloria Pires

Publicado em VEJA de 12 de outubro de 2022, edição nº 2810