Veja Essa: Justin Trudeau, Paolla Oliveira e Elize Matsunaga

“Basta olhar para o sul da fronteira para ver que, se não tomarmos uma atitude firme e rápida, fica muito mais difícil conter o problema.”

JUSTIN TRUDEAU, primeiro-ministro do Canadá, aludindo aos recentes massacres nos Estados Unidos ao anunciar uma nova lei que proíbe a compra, venda, importação e transferência de armas e prevê a entrega das que já estão em mãos da população no país

“O conteúdo exibido nos monitores de mídia é de responsabilidade das empresas exploradoras de publicidade (…), não tendo qualquer relação com o sistema de informação de voos.”

INFRAERO, em nota, eximindo-se de culpa pela exibição de vídeos pornográficos em totens do Aeroporto Santos Dumont, obra atribuída a hackers

“Foi a decisão errada. Ponto.”

STEVEN MCCRAW, diretor do Departamento de Segurança Pública da polícia do Texas, sobre o fato de duas dezenas de agentes esperarem 78 minutos pelo “momento certo” para invadir as salas da escola onde um atirador matou dezenove alunos e dois professores

“A prótese inflável é a que mantém maior semelhança com a ereção fisiológica.”

HOSPITAIS DAS FORÇAS ARMADAS, em documento ao TCU, justificando o gasto de 3,5 milhões de reais para comprar sessenta próteses penianas para unidades do Exército

“O espólio e a família de Isaac Hayes NÃO aprovaram e JAMAIS aprovariam o uso de Hold On I’m Coming.”

MENSAGEM na conta do Twitter do cantor, morto em 2008, condenando Donald Trump por ter tocado a canção após seu controvertido discurso a favor das armas dias depois do massacre no Texas

“É um sonho meu nadar nas eliminatórias para a Olimpíada e gostaria de vê-lo realizado.”

LIA THOMAS, nadadora trans que ganhou todos os títulos do campeonato universitário nos Estados Unidos, sob enorme controvérsia, ao anunciar que quer fazer parte da equipe olímpica

“Eu fui criada para ser medrosa.”

PAOLLA OLIVEIRA, atriz, que deu a volta por cima e agora participa das cenas de ação na novela Cara e Coragem, onde faz papel de dublê

“Eles vão ganhar um bom dinheiro.”

GERALDO SALDÍVAR, presidente da Golden Ring, empresa mexicana que assinou contrato com o governo de Cuba para promover lutas profissionais dos boxeadores cubanos, encerrando sessenta anos de amadorismo obrigatório

“Eu acredito na espiritualidade e acredito que ele já tenha me perdoado.”

ELIZE MATSUNAGA, assassina que ganhou liberdade condicional, revelando imensa fé na capacidade póstuma de absolvição do marido que ela matou e esquartejou há dez anos

“Aos 27 anos, eu era careta de tudo, não bebia nada. Dava 19h, apagavam as luzes e eu ia dormir cedo porque tinha de acordar às 4h no dia seguinte.”

CRISTIANA OLIVEIRA, a Juma da primeira versão de Pantanal, em 1990, contando que perdeu todas as baladas promovidas pelos colegas de elenco depois do expediente

“Claro que o que eu posto no Instagram é como me sinto bem. Coloco um filtro, com a câmera de cima, que emagrece horrores, que deixa a bunda mais redondinha.”

DEBORAH SECCO, atriz, revelando truques para sair bem na foto nas redes sociais

Publicado em VEJA de 8 de junho de 2022, edição nº 2792