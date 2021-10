Veja Essa: Príncipe William, Arlete Silveira e Melania Trump

Atualizado em 22 out 2021, 09h39 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

Por Lizia Bydlowski Atualizado em 22 out 2021, 09h39 - Publicado em 22 out 2021, 06h00

“É preciso que mentes e cérebros brilhantes se concentrem em consertar este planeta, em vez de ficar tentando achar um outro lugar para viver.”

PRÍNCIPE WILLIAM, em recado, sem citar nomes, a Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson, os bilionários envolvidos em uma corrida espacial

“Zara zerou.”

ARLETE SILVEIRA, delegada da Polícia Civil do Ceará, revelando o código criado pela loja de roupas e divulgado no sistema de som cada vez que uma pessoa negra entrava. A ordem era que fosse seguida de perto pelos funcionários

“A imagem de político perfeito era falsa.”

HELMUT Brandstätter, deputado da oposição, sobre a queda do primeiro-ministro austríaco Sebastian Kurz. Um inquérito comprovou que ele subornou órgãos de imprensa para publicar pesquisas e notícias falsas que favoreceram sua meteórica ascensão política

“Não aos jogos genocidas.”

CARTAZ de ativistas que pularam uma cerca em Olímpia, na Grécia, e interromperam a cerimônia de acender a tocha da Olimpíada de Inverno de Pequim, no ano que vem. Eles protestavam contra a perseguição da minoria uighur pelo governo chinês

“A rainha acha que não cumpre os requisitos necessários para aceitar e espera que encontrem alguém mais merecedor.”

TOM LAING-BAKER, secretário particular de Elizabeth II, em carta informando que ela não aceita o prêmio Velhinha do Ano por acreditar que “cada um tem a idade que sente”. Apesar do otimismo, a rainha, seguindo recomendação médica, cancelou uma viagem à Irlanda do Norte, porque precisa descansar

“Nessa aí eu acho difícil de acreditar.”

MELANIA TRUMP, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, referindo-se à célebre golden shower incluída em um suposto encontro do marido, Donald, com prostitutas russas. Quem contou a reação de Melania foi o próprio Trump. Ele não revelou em quais alegações ela acredita

“Na minha família não tem mamata.”

LOURDES LEON, filha mais velha de Madonna, afirmando que pagou com seu trabalho de modelo a faculdade e o apartamento onde mora

“Querido Balan, Balun, Balin, Balenciagaga…”

HOMER SIMPSON, compondo uma mensagem para Demna Gvasalia, estilista da Balenciaga. Em vez de participar da semana de moda de Paris, a grife divulgou um vídeo de dez minutos em que os Simpsons e amigos desfilam suas criações. Já alcançou 5 milhões de visualizações

“A série e a mensagem não eram muito feministas.”

CANDACE BUSHNELL, autora de Sex and the City, lembrando que o principal objetivo da independente e liberada Carrie Bradshaw era conquistar Mr. Big

“Não vou revelar se tomei vacina ou não. É uma questão privada.”

NOVAK DJOKOVIC, tenista campeão e notório opositor da imunização obrigatória, adiantando que por causa disso deve ficar de fora do torneio da Austrália, em janeiro

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2021, edição nº 2761