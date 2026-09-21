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Veículos de imprensa dizem que vão processar Trump após serem proibidos de acessar Casa Branca

Presidente americano dobrou aposta nesta segunda e afirmou que 'notícias falsas' são ameaça à segurança nacional

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 10h12 | Atualizado em 21 set 2026, 11h48
Donald Trump, com cabelo loiro e terno escuro, gesticula com a mão direita aberta e a boca entreaberta, como se estivesse falando. Ao fundo, um selo presidencial dos EUA na parede
Donald Trump - 13/09/2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)
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Veículos de imprensa dizem que vão processar Trump após serem proibidos de acessar Casa Branca Priorizar nos meus resultados Google

As emissoras americanas CNN e MSNow, assim como o site jornalístico Politico, anunciaram nesta segunda-feira, 21, que estão entrando com uma ação judicial contra o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com base na Primeira Emenda da Constituição americana. A medida segue a decisão do republicano de proibir o acesso dos três veículos da imprensa à Casa Branca, citando “notícias falsas”.

A ação será analisada por um juiz federal no Tribunal Distrital de Washington e pode resultar na realização de audiências e apresentação de argumentos jurídicos ainda nesta semana, segundo a CNN.

“Nesta manhã, notificamos o governo de que estamos entrando com uma ação judicial hoje para proteger nossos direitos garantidos pela Primeira Emenda e defender o princípio de que não cabe ao governo decidir o que a imprensa noticia ou publica”, afirmaram as três organizações de notícias em um comunicado conjunto nesta segunda-feira.

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Nesta segunda, em paralelo, Trump dobrou a aposta e afirmou que seu governo promove um ataque contra “notícias falsas”, dizendo que são uma ameaça à segurança nacional do país.

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“A Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que eu valorizo. Ela está promovendo um ataque às FAKE NEWS, algo que cresceu como um câncer em nossos amados Estados Unidos da América. Elas são corruptas, intencionais, disseminadas, totalmente coordenadas e completamente fora de controle. São uma ameaça à nossa segurança nacional e precisam ser detidas, AGORA! “, afirmou Trump, em sua rede social Truth Social.

O banimento das equipes dos três veículos foi anunciado por Trump na sexta-feira, 18.

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“Tenho orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou banindo a rede de notícias falsas CNN, a MSNow e a Politico da Casa Branca como resultado de sua constante ‘reportagem’ de NOTÍCIAS FALSAS”, escreveu nas redes sociais. Segundo ele, “os veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou noticiar constantemente FICÇÃO e MENTIRAS quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América”.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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A medida segue a decisão do presidente americano, em fevereiro de 2025, de impedir a presença de jornalistas da agência de notícias Associated Press no Salão Oval, no avião presidencial Air Force One e em outros eventos de porte reduzido — que não comportam a equipe de imprensa completa —, em retaliação à decisão do veículo de não seguir sua iniciativa de mudar o nome do Golfo do México.

Trump frequentemente reage com irritação à cobertura jornalística que considera desfavorável a si mesmo e tem um histórico de mover ações judiciais contra veículos de imprensa e de atacar repórteres individualmente, seja pessoalmente ou pelas redes sociais.

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Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, o presidente moveu ações judiciais contra o The New York Times, o The Wall Street Journal, a BBC e outros veículos de imprensa.

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