Veículo explode e fere 12 no Estado americano do Kentucky

A explosão de um veículo no estacionamento da unidade da empresa de correios UPS na cidade americana de Lexington, no Kentucky, feriu 12 pessoas nesta quarta-feira (30). A explosão teria sido acidental, informou o Departamento de Bombeiros local por meio do Twitter.

Segundo Jessica Bowman, porta-voz da polícia local, as vítimas foram levadas ao pronto socorro de Lexington. Duas sofreram queimaduras e lesões, e as demais foram levadas ao hospital “por precaução”.

A explosão despertou preocupação nos Estados Unidos porque, em março no Texas, o americano Mark Anthony Conditt enviou cinco pacotes-bomba pelo correio e detonou um explosivo ao se ver cercado pela polícia. Por enquanto, as autoridades de Lexington descartaram tratar a explosão como atentado terrorista.

“Nada nos leva a acreditar que isso não seja uma explosão acidental (…). Ficaremos no local por várias horas investigando e fazendo a segurança da zona”, indicou o Departamento de Bombeiros.

Segundo Bowman, a estrutura do prédio da UPS está sendo checada por especialistas que também investigam as causas da explosão. A parte de trás do edifício foi danificada.

