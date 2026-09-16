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Mundo

Vaticano rejeita pedido de Macron para encontro com papa Leão XIV

Pontífice visitará a França no dia 25 de setembro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 13h35
Um homem de terno preto e gravata escura, com um lenço branco no bolso, ao lado de um homem de vestes clericais vermelhas e brancas, com um crucifixo dourado no pescoço. Ambos sorriem levemente para a câmera, em um ambiente interno com parede clara e detalhes em relevo. Uma estátua escura aparece ao fundo entre eles
Papa Leão XIV e o presidente da França, Emmanuel Macron (Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
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O Vaticano rejeitou um convite do presidente da França, Emmanuel Macron, para um encontro privado com o papa Leão XIV na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Feita por canais diplomáticos, a solicitação tinha o objetivo de apresentar ao pontífice as obras de restauração do templo, que foi parcialmente destruído por um incêndio em 2019, durante sua visita ao país, marcada para 25 de setembro.

Segundo o jornal católico francês La Croix, Macron não pretendia participar das Vésperas que serão celebradas pelo papa na catedral, mas havia solicitado alguns minutos de conversa com o pontífice.

A Secretaria de Estado do Vaticano atribuiu a recusa à agenda carregada de Leão XIV e à intenção de devolver rapidamente o templo aos fiéis após a cerimônia. A publicação também apontou possíveis divergências políticas, incluindo a posição de Macron sobre a legislação de fim da vida, que contraria a doutrina católica.

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