Vaticano rejeita pedido de Macron para encontro com papa Leão XIV

O Vaticano rejeitou um convite do presidente da França, Emmanuel Macron, para um encontro privado com o papa Leão XIV na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Feita por canais diplomáticos, a solicitação tinha o objetivo de apresentar ao pontífice as obras de restauração do templo, que foi parcialmente destruído por um incêndio em 2019, durante sua visita ao país, marcada para 25 de setembro.

Segundo o jornal católico francês La Croix, Macron não pretendia participar das Vésperas que serão celebradas pelo papa na catedral, mas havia solicitado alguns minutos de conversa com o pontífice.

A Secretaria de Estado do Vaticano atribuiu a recusa à agenda carregada de Leão XIV e à intenção de devolver rapidamente o templo aos fiéis após a cerimônia. A publicação também apontou possíveis divergências políticas, incluindo a posição de Macron sobre a legislação de fim da vida, que contraria a doutrina católica.

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