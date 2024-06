Vaticano prende ex-funcionário por tentar vender manuscrito do século XVII

A polícia do Vaticano anunciou, nesta sexta-feira, 7, que prendeu um ex-funcionário da Fábrica de São Pedro sob a acusação de tentativa de extorsão por negociar a venda de um manuscrito desaparecido do artista barroco italiano Gian Lorenzo Bernini.

O suspeito foi detido em 27 de maio, quando levou o manuscrito de volta ao Vaticano e tentou vendê-lo por 120 mil euros (cerca de R$687 mil). Ele foi identificado como ex-chefe de comunicações da Fábrica, instituição responsável pela conservação e manutenção da Basílica de São Pedro.

O acusado permanece sob custódia na Gendarmeria do Estado da Cidade do Vaticano e foi submetido a dois interrogatórios nos últimos dias, segundo um porta-voz do Vaticano. A decisão sobre o caso será tomada na próxima semana.

Manuscrito

O manuscrito desaparecido data do século XVII e possui 18 páginas descrevendo os primeiros detalhes sobre o revestimento com ouro dos frisos da Basílica de São Pedro, projetada pelo escultor e arquiteto Bernini. O documento já está de volta à posse do Vaticano.

Bernini foi um importante mestre da arquitetura barroca italiana e trabalhou principalmente na cidade de Roma. Ele é autor de diversos edifícios e obras presentes na capital italiana e no Vaticano até os dias de hoje, como a Praça de São Pedro e a escultura em mármore Êxtase de Santa Teresa.