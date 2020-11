Vaticano investigará ‘curtida’ do papa em foto de modelo brasileira

O Vaticano informou nesta sexta-feira, 20, que abriu uma investigação sobre a recente “curtida” dada pela conta oficial do Papa Francisco no Instagram na foto de cunho erótico de uma modelo brasileira.

“Estamos estudando o que aconteceu com a ajuda do órgão competente do Instagram”, disse Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano.

Segundo a emissora americana NBC News, a Santa Sé acredita que o incidente tenha sido causado por um agente externo à equipe responsável pelas mídias sociais do sumo pontífice.

A “curtida”, que foi primeiro noticiada na sexta-feira 13, abalou as redes sociais. No dia seguinte, sábado 14, a conta @franciscus, que tem 7,4 milhões de seguidores, já havia descurtido a postagem, segundo a agência de notícias americana Catholic News Agency.

Na imagem, a modelo Natalia Garibotto, que tem 2,4 milhões de seguidores, aparece vestida em um uniforme escolar erótico e em uma pose sensual, em frente a um armário.

A brasileira brincou com a situação. “Pelo menos vou para o céu”, postou Garibotto em sua conta no Twitter.

(Com AFP)