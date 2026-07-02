Vaticano excomunga bispos e acirra briga com grupo ultraconservador que desafiou Leão XIV

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O Vaticano excomungou seis bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, reafirmando a punição por atos cismáticos, como a ordenação de novos bispos sem autorização papal. A medida atinge também leigos que aderirem formalmente ao grupo. Entenda as implicações dessa decisão que rompe com a unidade da Igreja.

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O Vaticano confirmou nesta quinta-feira, 2, a excomunhão de seis bispos da ultraconservadora Fraternidade Sacerdotal São Pio X e advertiu que qualquer fiel leigo que “aderir formalmente” ao grupo sofrerá a mesma punição.

“Os ministros consagrados pertencentes à Fraternidade Sacerdotal São Pio X estão em situação de cisma” e os fiéis leigos que integrarem a Fraternidade serão considerados “cismáticos e excomungados”, afirma um decreto do Dicastério para a Doutrina da Fé, o organismo que zela pela doutrina católica no mundo.

O decreto do Vaticano foi publicado um dia após a fraternidade, fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre e que tem quase 600 mil fiéis em todo o mundo, ter ordenado quatro novos bispos numa cerimônia na Suíça, em desafio ao papa Leão XIV, que havia apelado para que não anunciasse a medida.

A excomunhão afeta os quatro bispos recém-ordenados, os franceses Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier, o americano Michael Goldade e o suíço Pascal Schreiber. Também foram excomungados os bispos espanhol Alfonso de Galarreta e suíço Bernard Fellay, que atuaram como consagrantes “sem mandato pontifício”, segundo o decreto assinado pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.

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O decreto qualifica a cerimônia como “ato de natureza cismática”.

“Romperam unidade da Igreja”

Na quarta-feira, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, expressou aos jornalistas “a profunda dor” sentida dentro da Igreja com as ordenações que, segundo ele, “rompem a unidade da Igreja”. O diplomata já havia falado em “sanções muito precisas”, como “a excomunhão” dos bispos da comunidade.

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“Ignoro quando e como esta excomunhão se pronunciará, mas espero que, apesar do ocorrido hoje, o diálogo possa ser retomado e que se possa encontrar uma solução verdadeira”, acrescentou.

A Fraternidade São Pio X rejeita as mudanças de modernização da Igreja desde o Concílio Vaticano II (1962-1965) e defende um modelo de sociedade patriarcal, assim como um ideal de Estado teocrático. Seus fiéis seguem uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica e celebram missas de rito tridentino, em latim e com o padre de costas.

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No início da semana, Leão fez um apelo para que a fraternidade renunciasse ao seu projeto: “Suplico-lhes do fundo do coração: reconsiderem sua decisão”, escreveu.

Em 1988, o papa João Paulo II fez um apelo semelhante ao mesmo grupo, que naquele ano ordenou quatro bispos (também seguidas pela excomunhão imediata, uma medida que foi suspensa, quase duas décadas depois, por Bento XVI).