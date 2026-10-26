Vaticano confirma viagem de Leão XIV para América do Sul após retirada de câncer

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O Vaticano confirmou que a viagem do papa Leão XIV à América Latina, incluindo Uruguai, Argentina e Peru, em novembro, está mantida. A decisão vem após o pontífice passar por uma cirurgia bem-sucedida para remover um tumor do pulmão, sem necessidade de tratamentos adicionais. Ele expressou alegria em retornar à região.

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O Vaticano confirmou, nesta segunda-feira, 26, que a viagem do papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru em novembro segue como planejada, duas semanas após o pontífice passar por cirurgia para retirada de um câncer.

“A Sala de Imprensa da Santa Sé confirma que a Viagem Apostólica do Papa Leão XIV ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, prevista de 6 a 17 de novembro de 2026, será realizada de acordo com o programa anteriormente publicado”, informou o Vaticano em comunicado.

O papa, por sua vez, expressou sua alegria por estar retornando à região em que morou por um longo período de sua vida. “Estou feliz por poder voltar ao continente no qual vivi tantos momentos da minha vida. Que esta viagem seja uma oportunidade para abrirmos nossos corações uns aos outros, fortalecermos nossa comunhão como irmãos e irmãs e renovarmos nosso compromisso de anunciar o Evangelho com alegria! ”, disse Leão.

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Leão, de 71 anos, foi operado com sucesso no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, no dia 13 de outubro, para a retirada de um tumor maligno na parte inferior do pulmão direito. Ele foi liberado para voltar para casa no dia 17 de outubro.

Segundo a nota divulgada pelo Vaticano, a cirurgia foi realizada com sucesso e sem complicações. Os exames médicos posteriores ao procedimento também confirmaram que a doença estava localizada e, por isso, não seriam necessários outros tratamentos oncológicos.

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“Diante do quadro clínico atual e dos exames laboratoriais e instrumentais realizados, não foram constatadas contraindicações que impeçam a realização da próxima Viagem Apostólica à América Latina, conforme programado”, explicou o médico pessoal do Papa Leão XIV, Luigi Carbone.