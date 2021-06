Variante Delta ganha força na Indonésia e casos de Covid-19 explodem

Vista com preocupação na Ásia e na Oceania, a variante Delta, altamente contagiosa, ganhou terreno na Indonésia. Desde a quinta-feira, dia 17, o país insular tem registrado mais de 12 mil casos diários de Covid-19, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde local. Nas últimas semanas, o volume de registros da doença mais que triplicou — o avanço mais significativo foi identificado na ilha de Java, a mais populosa do mundo, onde se encontra a capital Jacarta.

Especialistas creditam o aumento significativo na disseminação do coronavírus nas províncias mais povoadas do país ao feriado islâmico de Eid al-Fitr, que reuniu milhares de pessoas de diversas regiões no início de maio. A cepa Delta, também conhecida como B.1.617.2, foi identificada pela primeira vez na Índia, mas já se disseminou por cerca de 70 países. Nesta sexta-feira, 18, inclusive, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, disse que a cepa está “prestes a se tornar a variante dominante global por causa da sua maior transmissibilidade”.

Na tentativa de diminuir o contágio de Covid-19, governantes estão impondo novos bloqueios à circulação de pessoas na Indonésia. Oded Muhammad Danial, o prefeito de Bandung, capital da província de Java Ocidental, anunciou na quarta-feira, dia 16, um bloqueio de duas semanas, sob o qual todos os pontos turísticos e de entretenimento da cidade serão fechados. Os restaurantes, por sua vez, só poderão servir comida para viagem, e o horário de funcionamento dos mercados tradicionais será significativamente reduzido. Já as mesquitas serão usadas apenas para orações e com metade da capacidade. Hoje, 89,97% dos leitos disponíveis para pacientes com Covid-19 nos hospitais da cidade estão ocupados.

A capital Jacarta cancelou recentemente a abertura parcial de escolas. Na cidade, mais de 70% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 estão ocupados. Apesar disso, há relutância para adoção de medidas mais rígidas no local. O surto causado pela variante Delta na Indonésia tem preocupado seu maior vizinho, a Austrália, onde o governo local impôs novas medidas de segurança.