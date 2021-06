Variante Delta do coronavírus pode ser dominante nos EUA

Uma variante do coronavírus detectada pela primeira vez na Índia está prestes a se tornar a dominante nos Estados Unidos, onde pesquisadores de doenças infecciosas dizem que ela pode causar um “ressurgimento” da Covid-19 ainda este ano.

A cepa, que já pode ser responsável por 1 em cada 5 infecções em todo o país, já é vista com preocupação pela Casa Branca. Na semana passada, o presidente americano, Joe Biden, alertou que ela causará “muitos danos” em algumas regiões do país se a campanha de vacinação, que desacelerou nas últimas semanas, não avançar logo.

“Não chegaremos a ter que confinar nada, mas em algumas áreas haverá muitos danos”, disse Biden em declarações a repórteres na Casa Branca, na última sexta-feira.



Nas duas semanas anteriores a 5 de junho, os Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, sigla em inglês) estimam que a variante Delta foi responsável por quase 10% das infecções nos Estados Unidos.

Embora essa proporção ainda seja pequena, as autoridades sanitárias estão muito preocupadas que a situação no Reino Unido se repita, onde a variante Delta já prevalece e atrasou os planos de reabertura daquele país.

“Esta nova variante tornará as pessoas que não foram vacinadas ainda mais vulneráveis do que estavam há um mês”, enfatizou Biden.

Segundo Rochelle Walensky, diretora dos CDC, a Delta se tornará “a variante predominante nos próximos meses. À CNN, William Lee, vice-presidente da área científica da Helix, empresa que forneceu os testes de Covid-19 que ajudaram a monitorar o número de variantes, declarou que a predominância pode acontecer dentro de semanas, e não meses.

Um modelo científico recente concluiu que uma variante semelhante à Delta, que é considerada 60% mais transmissível do que Alfa, juntamente com 75% dos americanos elegíveis sendo vacinados, pode resultar em um novo aumento da Covid-19 fora do verão, causando mais de 3.000 mortes por semana em vários pontos durante o outono e inverno. As datas coincidiriam com o retorno das crianças à escola e com temperaturas mais frias, que deixariam as pessoas mais tempo em espaços fechados.

O modelo prevê cerca de mil mortes por Covid-19 a mais do que os EUA viram na última semana, embora ainda bem abaixo do pico de 24.000 mortes durante a segunda semana de janeiro.

Os Estados Unidos foram o país mais afetado pela Covid-19 em toda a pandemia, com mais de 601.000 mortes e 33,5 milhões de casos

Mas, de acordo com o modelo, vacinar 86% dos americanos elegíveis — aqueles com 12 anos ou mais — poderia evitar mais de 10.000 mortes cumulativas até o final de novembro.

Atualmente, 62,5% dos americanos com 12 anos ou mais receberam pelo menos uma dose de uma vacina, de acordo com os CDC. No ritmo atual, o país atingiria 75% em setembro e 86% em novembro. No entanto, o ritmo da vacinação diminuiu nas últimas semanas.

Pesquisas sobre a Delta no Reino Unido mostraram altos níveis de proteção entre pessoas vacinadas com duas doses, com eficácia contra hospitalização superior a 90% para Delta e Alfa.