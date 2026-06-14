Vance diz que ele e Trump podem estar na assinatura de acordo entre EUA e Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou neste domingo, 14, que pretende participar da cerimônia que oficializará o memorando de entendimento firmado entre Washington e Teerã. Apesar da intenção de comparecer, ele destacou que ainda não há definição sobre quem representará o governo americano no evento e admitiu que o presidente Donald Trump também poderá estar presente.

Em entrevista à emissora Fox News, Vance explicou que os preparativos para a assinatura do acordo seguem em andamento e que questões logísticas ainda estão sendo avaliadas. Segundo ele, a presença do chefe da Casa Branca permanece como uma possibilidade, dependendo da definição final da agenda oficial.

A eventual participação conjunta de presidente e vice-presidente em compromissos internacionais costuma ser evitada pelas autoridades americanas. A prática está relacionada a protocolos de segurança e à necessidade de garantir a continuidade da linha sucessória em caso de emergências.

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O anúncio ocorre após o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, informar que a cerimônia formal de assinatura foi marcada para o dia 19 de junho, em Genebra, na Suíça. Sharif atuou como um dos principais mediadores das negociações entre Estados Unidos e Irã.

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Mais cedo, Trump declarou que um entendimento havia sido alcançado entre os dois países e anunciou o encerramento do bloqueio naval imposto ao território iraniano, considerado um dos avanços mais relevantes desde o início das tratativas diplomáticas.