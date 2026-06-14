🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Vance diz que ele e Trump podem estar na assinatura de acordo entre EUA e Irã

Assinatura do memorando está prevista para 19 de junho, em Genebra, após meses de negociações mediadas pelo Paquistão

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 19h52
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente J.D. Vance.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-presidente J.D. Vance. (Alex Wong/Getty Images)
Continua após publicidade
Vance diz que ele e Trump podem estar na assinatura de acordo entre EUA e Irã Priorize VEJA no Google

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou neste domingo, 14, que pretende participar da cerimônia que oficializará o memorando de entendimento firmado entre Washington e Teerã. Apesar da intenção de comparecer, ele destacou que ainda não há definição sobre quem representará o governo americano no evento e admitiu que o presidente Donald Trump também poderá estar presente.

Em entrevista à emissora Fox News, Vance explicou que os preparativos para a assinatura do acordo seguem em andamento e que questões logísticas ainda estão sendo avaliadas. Segundo ele, a presença do chefe da Casa Branca permanece como uma possibilidade, dependendo da definição final da agenda oficial.

A eventual participação conjunta de presidente e vice-presidente em compromissos internacionais costuma ser evitada pelas autoridades americanas. A prática está relacionada a protocolos de segurança e à necessidade de garantir a continuidade da linha sucessória em caso de emergências.

Continua após a publicidade

O anúncio ocorre após o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, informar que a cerimônia formal de assinatura foi marcada para o dia 19 de junho, em Genebra, na Suíça. Sharif atuou como um dos principais mediadores das negociações entre Estados Unidos e Irã.

Siga
Continua após a publicidade

Mais cedo, Trump declarou que um entendimento havia sido alcançado entre os dois países e anunciou o encerramento do bloqueio naval imposto ao território iraniano, considerado um dos avanços mais relevantes desde o início das tratativas diplomáticas.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
guerra civil
J.D. Vance
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).