‘Vai demorar um tempo para contar, mas vamos ganhar’, diz Biden

Em um discurso otimista, o candidato democrata à Presidência dos EUA, Joe Biden, disse ser possível vencer as eleições, mas que o resultado pode demorar até que todos os votos sejam computados. A fala, feita a poucos apoiadores em Delaware na madrugada desta quarta-feira, 4, foi vista amplamente como uma maneira de evitar que o presidente Donald Trump se declare vitorioso antes do fim do processo eleitoral.

“Vencemos no Arizona, Minnesota e ainda estamos vivos em Geórgia, Wisconsin e Michigan. Vai demorar um tempo para contar, mas vamos ganhar a Pensilvânia”, disse.

Pouco depois, Trump usou suas redes sociais para afirmar que fará um pronunciamento ainda nesta madrugada, que disse ser “uma grande vitória”. Ele também disse que “eles estão tentando roubar a eleição”, classifica pelo Twitter como enganosa.

“Estamos BEM na frente, mas estão tentando ROUBAR a eleição. Nunca vamos deixá-los fazer isso. Os votos não podem ser depositados depois que as urnas estiverem fechadas”, disse.

Não há indícios, no entanto, de fraudes, argumento que já vinha sendo usado pelo republicano.

A rede social colocou um alerta antes de permitir a visualização da postagem por usuários. “Alguns ou todos os conteúdos compartilhados neste Tweet são contestáveis e podem ter informações incorretas sobre como participar de uma eleição ou de outro processo cívico”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Biden também usou as redes sociais para responder, dizendo que “não é meu lugar, nem o de Donald Trump declarar o vencedor desta eleição. Este é o lugar do eleitor”.

Os primeiros resultados, com base em projeções da imprensa americana, atribuem até o momento vitória a Trump em 23 estados, incluindo Indiana, Kentucky, Tennessee e Virgínia Ocidental – estados em que ele venceu em 2016.

Um dos resultados mais importantes até o momento para o republicano foi na Flórida, onde as pesquisas de opinião davam uma ligeira vantagem para seu adversário.

Biden venceu em 20 estados, incluindo seu reduto, Delaware, e Nova York, com seus 29 votos ao colégio eleitora, e o Distrito de Columbia, com 3 votos, mas com importância simbólica porque é onde fica a capital americana.

Observadores esperam que a corrida à Casa Branca acabe sendo definida em um punhado de estados considerados campos de batalha nestas eleições.