Vacinar-se contra Covid-19 é “ato de amor”, diz papa Francisco em vídeo

Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Vaticano, o papa Francisco voltou a defender a vacinação contra a Covid-19 e disse que imunizar-se é um “ato de amor”. A mensagem faz parte da campanha internacional “Depende de você”, criada para estimular a vacinação contra o novo coronavírus, no momento em que parcelas significativas das populações de alguns países, especialmente dos desenvolvidos, ainda resistem aos imunizantes.

“Vacinar-se com imunizantes aprovados pelas autoridades competentes é um ato de amor, e ajudar para que a maioria das pessoas o faça é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor por familiares e amigos, amor por todos os povos”, diz o Papa no vídeo. Participaram da ação também arcebispos e cardeais de Estados Unidos, México, e Honduras, entre outros países. Dom Cláudio Hummes representou o Brasil.

O líder da Igreja Católica é um dos principais defensores de uma distribuição equânime de vacinas contra a Covid-19 no mundo e já cobrou que as nações ricas sejam mais solidárias com os países em desenvolvimento. Recentemente, pediu a suspensão das patentes de imunizantes contra o novo coronavírus e disse que colocar os direitos de propriedade intelectual acima da saúde da humanidade é um sintoma do “vírus do individualismo”.