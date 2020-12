Vacinação contra Covid-19 na Europa começa em 27 de dezembro

A vacinação contra a Covid-19 começará em 27, 28 e 29 de dezembro na União Europeia (UE), anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um tuíte postado nesta quinta-feira, 17.

A Agência Europeia de Medicamentos (AEM) informou que se reúne em 21 de dezembro – uma semana antes do que o previsto – para analisar a vacina da Pfizer-BioNTech. A Comissão afirmou que, na sequência, dará sua autorização até dois dias depois do sinal verde da agência reguladora.

It's Europe's moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays

