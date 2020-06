Uso de máscaras: a mais recente polêmica da pandemia nos EUA

“Eu não consigo respirar!”. A frase de George Floyd dita quase sem fôlego, antes de morrer, ao ser rendido por um policial em Minneapolis, ecoou pelo mundo e foi repetida em atos antirracistas, como forma de protesto contra a violência policial. Mas, na boca de um conselheiro – espécie de vereador – da cidade de Scottsdale, no Arizona, Estados Unidos, ela ganhou outra conotação. O republicano e conservador, Guy Phillips, repetiu as palavras de George Floyd antes de retirar a máscara que usava em um ato contra o uso do equipamento, que reuniu cerca de 150 pessoas na frente da prefeitura da cidade.

Depois de respirar aliviado, Phillips disse: “Insanidade, insanidade!”, em alusão à determinação do prefeito que obriga a população a utilizar máscaras nos espaços públicos.

A cena logo viralizou pelas redes sociais:

Here is the video of Scottsdale City Councilman Guy Phillips shouting "I Can't Breathe" before removing his mask at today's Anti-Mask Rally in Arizona:

(video via 12 News, an NBC affiliate out of Phoenix) https://t.co/aOlUN32dSQ pic.twitter.com/i3Czmq7dDN

— Tommy Beer (@TommyBeer) June 24, 2020