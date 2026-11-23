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O governo do Irã prometeu usar todos os meios para responder ao bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos no Estreito de Ormuz. A reação ocorre após Donald Trump ameaçar afundar navios iranianos que desafiarem o cerco. Entenda o impasse e as tentativas de mediação diplomática.

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O governo do Irã prometeu recorrer a “todos os meios” para responder ao bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. Nesta segunda-feira, 23, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, classificou a operação americana como um ato de “agressão militar” e uma violação da Carta das Nações Unidas. A declaração foi feita um dia depois de o presidente americano, Donald Trump, ameaçar afundar navios iranianos que tentarem romper o bloqueio.

“Certamente não vamos tolerar essa situação e usaremos todos os meios para combater a agressão dos Estados Unidos”, afirmou Baghaei durante entrevista coletiva semanal. Segundo ele, Teerã considera legítimo recorrer a qualquer medida para se defender.

No domingo, Trump endureceu o tom ao ser questionado por um repórter da Fox News sobre a possibilidade de embarcações iranianas desafiarem o cerco. “Espero que façam isso. Todas vão afundar, como o resto da Marinha iraniana”, declarou o republicano.

Ameaças e incertezas

Nos últimos dias, veículos de comunicação e figuras próximas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) defenderam o envio de um comboio de petroleiros iranianos para romper o bloqueio americano. Algumas manifestações também ameaçaram atingir instalações petrolíferas no Golfo caso as embarcações fossem atacadas. Até o momento, porém, autoridades iranianas não anunciaram um plano concreto para realizar a operação.

No domingo, a agência de notícias Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, publicou um esclarecimento sobre os rumores. Segundo o veículo, nenhuma autoridade militar ou governamental competente, incluindo integrantes do Conselho Supremo de Segurança Nacional, havia anunciado oficialmente a iniciativa. As informações teriam partido de propostas individuais divulgadas na imprensa e nas redes sociais.

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A agência acrescentou, contudo, que os planos iranianos para romper o bloqueio estariam em elaboração, mas que os detalhes seriam restritos ao círculo de autoridades responsáveis pelas decisões militares e de segurança.

A tensão também foi acompanhada por um incidente no Golfo de Omã. A agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO) confirmou, no domingo, uma ocorrência envolvendo um petroleiro e forças militares na região. Não foram divulgados detalhes sobre a identidade dos envolvidos nem sobre uma eventual tentativa de a embarcação contornar o bloqueio. Até esta segunda-feira, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) não havia se pronunciado sobre o episódio.

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Durante a entrevista coletiva, Baghaei também foi questionado sobre os relatos de que Washington estaria avaliando um possível novo ataque ao Irã. O porta-voz afirmou que o melhor cenário seria os americanos “saírem da região”. Em seguida, disse que o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, Majid Mousavi, apresentaria uma resposta iraniana a qualquer eventual ofensiva em um “pacote elegante e organizado”.

No domingo, Mousavi afirmou que as capacidades aeroespaciais iranianas haviam avançado desde a rodada anterior de confrontos. “O campo é nosso e somos nós que determinamos o campo de batalha”, declarou. O vice-comandante da Guarda Revolucionária, general Mostafa Izadi, também afirmou que o alcance dos mísseis do país havia sido significativamente ampliado e que qualquer ameaça receberia uma resposta imediata, “sem limitações geográficas”.

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Na mesma linha, o presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, Azizi, reiterou que Teerã não estabeleceria limites geográficos para uma eventual reação militar. Já o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, citou declarações do líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, sobre a necessidade de encerrar a atual crise. Segundo ele, a saída passa pela construção de uma “dissuasão sustentável” e pelo cumprimento das diretrizes do líder religioso.

O que falta para reabrir o Estreito?

Na entrevista, Baghaei também explicou uma declaração recente do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, segundo a qual o Estreito de Ormuz poderia ser reaberto em até duas horas caso a outra parte cumprisse seus compromissos. De acordo com o porta-voz, a fala buscava demonstrar a disposição de Teerã para agir rapidamente, e não minimizar a complexidade de um eventual acordo.

Entre as condições apresentadas pelo Irã estão o levantamento das sanções americanas, o fim do bloqueio naval e o cumprimento dos compromissos assumidos por Washington no memorando de entendimento de Islamabad.

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Trump, por sua vez, classificou o memorando como uma perda de tempo e afirmou que o documento estava anulado. O presidente também descreveu as negociações em andamento com Teerã como “um monte de bobagens”.

Apesar do impasse militar e das ameaças de ambos os lados, as tentativas de mediação diplomática continuam. O primeiro-ministro do Catar deve se reunir nesta segunda-feira com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Doha desempenha um papel central nas articulações entre Washington e Teerã para tentar reduzir as tensões.