Uruguai define herdeiros de Mujica e Lacalle Pou como presidenciáveis

Os uruguaios foram às urnas neste domingo, 30, para escolher os candidatos que irão disputar as eleições presidenciais em outubro. Depois do pleito, os herdeiros políticos do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do ex-presidente José Mujica se qualificaram para a disputa.

Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência e veterinário, recebeu 74,5% dos votos e será o candidato do Partido Nacional (PN), de Lacalle Pou, que lidera a coalizão de centro-direita que está no poder desde 2020. Em segundo lugar na disputa interna ficou a economista de 50 anos Laura Raffo, com 19,3%. O presidente não pode se candidatar porque a reeleição consecutiva não é permitida no Uruguai.

No partido de oposição ao governo de Lacalle Pou, o Frente Ampla (FA), o professor de história Yamandú Orsi recebeu 59,5% dos votos, ultrapassando a atual prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, que obteve 37,5% e concorrerá na sua chapa como vice-presidente.

No Partido Colorado (PC), terceiro maior do país, o advogado de 40 anos, André Ojeda, foi escolhido como candidato com 40,1% dos votos.

Esquerda na liderança

De acordo com uma pesquisa do instituto Cifra realizada em maio, o esquerdista Frente Ampla lidera as intenções de voto com 47%, seguido pelo Partido Nacional, que obteve cerca de 32%.

Mais de 2,7 milhões de uruguaios estavam registrados para votar nas eleições primárias, para selecionar os candidatos de 18 partidos diferentes. No entanto, o país registrou a menor taxa de participação desde 1999, com apenas 36% de comparecimento.