O número de estudantes estrangeiros matriculados em universidades dos Estados Unidos caiu 9% neste semestre em comparação com o mesmo período do ano passado, em meio ao endurecimento das políticas migratórias do governo de Donald Trump. Entre os novos alunos, a retração foi ainda maior: o número de estudantes internacionais que ingressaram pela primeira vez em instituições americanas diminuiu 15%, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo Instituto de Educação Internacional (IIE).

Os dados refletem os efeitos das restrições impostas pela Casa Branca à imigração e das mudanças na política de ensino superior, que têm ampliado a insegurança entre candidatos estrangeiros e suas famílias. Embora os Estados Unidos continuem sendo o principal destino mundial para estudantes internacionais, universidades e especialistas já identificam uma perda de atratividade do país.

Restrições migratórias

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Um dos fatores que contribuem para a queda é a incerteza em torno do programa de Treinamento Prático Opcional (OPT, na sigla em inglês), que permite a estudantes estrangeiros trabalhar temporariamente nos Estados Unidos após a conclusão dos estudos. No ano passado, a permanência de muitos alunos no país por meio desse mecanismo ajudou a compensar parcialmente a redução nas novas matrículas.

O governo Trump, porém, propôs uma mudança que obrigaria instituições de ensino a pagar uma taxa de 70 mil dólares por cada estudante participante do programa. Embora a medida ainda não tenha sido regulamentada definitivamente, a adesão ao OPT já recuou 6% neste semestre, segundo o levantamento.

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A proposta integra um conjunto mais amplo de medidas do Departamento de Segurança Interna (DHS), que inclui o cancelamento do status migratório de milhares de estudantes estrangeiros e ações de detenção e deportação. O governo também concluiu, no verão americano, uma regulamentação que limitaria a permanência de estudantes internacionais nos Estados Unidos a quatro anos, salvo autorização federal. A implementação da regra, contudo, foi temporariamente suspensa por um juiz.

O secretário do DHS, Markwayne Mullin, defendeu as mudanças sob o argumento de que elas buscam fechar brechas utilizadas por estudantes estrangeiros para prolongar sua permanência no país.

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Universidades já sentem os efeitos

A pesquisa do IIE ouviu mais de 800 faculdades e universidades americanas. Entre elas, 88% associaram a redução nas matrículas às dificuldades no processo de obtenção de vistos, enquanto 70% apontaram as restrições de viagem como um fator relevante.

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O levantamento também indica que a limitação das oportunidades de trabalho após a graduação pode acelerar a procura por outros destinos. Caso as possibilidades oferecidas pelo OPT sejam reduzidas, 95% das instituições consultadas acreditam que estudantes internacionais tenderão a escolher outro país para estudar.

As políticas migratórias, entretanto, não explicam sozinhas a mudança. Segundo Mirka Martel, chefe de pesquisa, avaliação e aprendizagem do IIE, a concorrência internacional por estudantes também aumentou, enquanto o custo de uma formação universitária nos Estados Unidos continua sendo um obstáculo para candidatos estrangeiros.

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Com mais alternativas disponíveis no mercado internacional, a instabilidade americana tem pesado na decisão dos candidatos.Muitos estudantes avaliam que não precisam enfrentar tantas incertezas quando podem buscar oportunidades em outros países, incluindo a China.

Perdas financeiras

A redução na presença de estudantes estrangeiros também tem consequências econômicas. Um levantamento da Nafsa em parceria com a empresa de tecnologia educacional JB International estima que a contribuição desse grupo para a economia americana diminuiu 2,4 bilhões de dólares neste semestre.

As universidades são diretamente afetadas porque muitos estudantes internacionais pagam mensalidades integrais, que representam uma importante fonte de receita para as instituições. A queda nas matrículas, portanto, ameaça o orçamento de faculdades que dependem desses recursos.

Na Universidade Estadual de Cleveland, o número de estudantes estrangeiros recuou 46% em dois anos, passando de 1.542 no semestre de outono de 2025 para 828 no mesmo período deste ano. Menos de 50 novos alunos internacionais ingressaram na instituição neste semestre.

O levantamento mostra que a retração foi mais acentuada entre estudantes de pós-graduação. Nesse segmento, as matrículas internacionais diminuíram 15% em comparação com o ano anterior. Nos cursos de graduação, a queda foi mais moderada, de 3%.

A pesquisa também identificou uma redução no número de estudantes vindos da Índia, principal país de origem dos estrangeiros matriculados em universidades americanas.