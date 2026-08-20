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Unidade do Exército dos EUA oferece folga para jogar ‘GTA VI’ em troca de alistamento

Ideia é usar lançamento da nova edição do jogo como estratégia para evitar saída de soldados

Por Luiza Zubelli 20 ago 2026, 16h21 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h30
Um homem e uma mulher com expressões sérias posam em frente a um carro clássico branco, com palmeiras e prédios ao fundo, sob um céu alaranjado e roxo de pôr do sol. A mulher, de top rosa e calça estampada, senta no capô. O homem, de regata branca e calça cargo verde, segura uma arma e está de pé, com a mulher abraçando-o por trás. O cenário remete a Miami
Jogo narra a história do casal Jason e Lucia que lutam pela sobrevivência no estado de Leonida (Rockstar Games/Divulgação)
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Um comandante de um batalhão do Exército em Fort Stewart, nos Estados Unidos, está utilizando o lançamento do game Grand Theft Auto 6 como estratégia para manter soldados na ativa.

O tenente-coronel Ryan Hodgson ofereceu uma licença especial de quatro dias na data de estreia do jogo para os militares que renovarem seu alistamento por mais dois anos, segundo o site de notícias militares Task & Purpose.

A proposta é válida para soldados que oficializarem a permanência entre 1º de agosto e 14 de novembro, visando a folga para o dia 19 de novembro, data prevista para o lançamento do jogo. Até o momento, a iniciativa atraiu 20 dos 130 soldados elegíveis, que aceitaram estender seu compromisso com o Exército.

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Expectativa em torno do lançamento

O incentivo baseia-se no enorme apelo popular da franquia, também conhecida como GTA. O jogo está em desenvolvimento há seis anos, com um investimento estimado em 2 bilhões de dólares. O lançamento é cercado de grande expectativa, já que os fãs aguardam por um novo título da série principal há 13 anos, desde a chegada do GTA 5 em 2013.

Este é o último capítulo da franquia de jogos Grand Theft Auto, lançada pela primeira vez em 1997. Duas décadas depois do início da história, a nova edição já se tornou o jogo mais aguardado do ano.

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GTA 6 será lançado em novembro para Playstation 5 e Xbox Series X/S. A história traz o estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e coloca como protagonistas o casal Jason e Lucia.

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