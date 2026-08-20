Unidade do Exército dos EUA oferece folga para jogar ‘GTA VI’ em troca de alistamento

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Um comandante do Exército dos EUA em Fort Stewart está usando o lançamento de Grand Theft Auto 6 como estratégia de retenção. Ele oferece uma licença especial de quatro dias na data de estreia do jogo para soldados que renovarem seu alistamento por mais dois anos, atraindo já 20 militares. A ação capitaliza a enorme expectativa em torno do aguardado GTA 6.

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Um comandante de um batalhão do Exército em Fort Stewart, nos Estados Unidos, está utilizando o lançamento do game Grand Theft Auto 6 como estratégia para manter soldados na ativa.

O tenente-coronel Ryan Hodgson ofereceu uma licença especial de quatro dias na data de estreia do jogo para os militares que renovarem seu alistamento por mais dois anos, segundo o site de notícias militares Task & Purpose.

A proposta é válida para soldados que oficializarem a permanência entre 1º de agosto e 14 de novembro, visando a folga para o dia 19 de novembro, data prevista para o lançamento do jogo. Até o momento, a iniciativa atraiu 20 dos 130 soldados elegíveis, que aceitaram estender seu compromisso com o Exército.

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Expectativa em torno do lançamento

O incentivo baseia-se no enorme apelo popular da franquia, também conhecida como GTA. O jogo está em desenvolvimento há seis anos, com um investimento estimado em 2 bilhões de dólares. O lançamento é cercado de grande expectativa, já que os fãs aguardam por um novo título da série principal há 13 anos, desde a chegada do GTA 5 em 2013.

Este é o último capítulo da franquia de jogos Grand Theft Auto, lançada pela primeira vez em 1997. Duas décadas depois do início da história, a nova edição já se tornou o jogo mais aguardado do ano.

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GTA 6 será lançado em novembro para Playstation 5 e Xbox Series X/S. A história traz o estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e coloca como protagonistas o casal Jason e Lucia.