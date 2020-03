União Europeia fecha fronteiras para o mundo para conter coronavírus

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira, 17, o fechamento de suas fronteiras para o resto do mundo por um período de 30 dias, na tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus no bloco. A medida deve ser aplicada nos seus 27 países membros, bem como na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Os cidadãos do Reino Unido não serão afetados.

A proibição de viajar, anunciada pela chanceler alemã, Angela Merkel, afetará todos os cidadãos de fora da União Europeia que queiram visitar o bloco, exceto residentes permanentes, familiares de nacionais do bloco, trabalhadores transfronteiriços e de saúde e pessoas que transportam mercadorias.

“A União fará o que for preciso”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e afirmou que o bloco providenciará o repatriamento de cidadãos dos países membros.

A medida foi incentivada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para que o bloco atue de maneira mais unificada em resposta à doença. Na segunda-feira 16, o líder francês determinou que os cidadãos ficassem em casa por 15 dias, exceto por necessidades essenciais.

A pandemia de coronavírus já atingiu ao menos 140 países, sendo que 52 ficam na região europeia. Mais de 185.200 pessoas foram infectadas, e ao menos 7.454 morreram. A União Europeia inclui países particularmente afetados pelo Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, incluindo Espanha, Itália, França e Alemanha.