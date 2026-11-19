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A União Europeia confirmou ter sido alvo de um sofisticado ciberataque com inteligência artificial que atingiu seus sistemas de recursos humanos. O incidente eleva o alerta no continente em meio a uma onda de ofensivas digitais globais. Entenda o impacto e como a ferramenta foi usada.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A União Europeia confirmou, nesta quinta-feira, 19, ter sido alvo de uma série de ciberataques assistidos por inteligência artificial (IA) ocorridos no mês de outubro. Apesar da gravidade do incidente, o bloco informou que não detectou qualquer evidência de vazamento de dados que afete os funcionários europeus até a atual fase das investigações.

O porta-voz do bloco europeu, Thomas Regnier, declarou em Bruxelas, na Bélgica, que foram adotadas as medidas necessárias em resposta à ameaça, confirmando informações veiculadas pelo portal de notícias Politico. A campanha cibernética, viabilizada pelo uso indevido de uma ferramenta de IA, foi detectada no dia 22 de outubro e confirmada por uma investigação inicial em 26 de outubro.

A União Europeia ainda não identificou os responsáveis pela ação. No entanto, relatos apontam que os invasores afetaram os sistemas de recursos humanos do bloco, impactando serviços como as folhas de pagamento.

De acordo com um funcionário do bloco, os hackers utilizaram a Artex, uma ferramenta chinesa de cibersegurança baseada em IA projetada originalmente para ajudar organizações a fortalecerem suas defesas. O software já havia sido utilizado anteriormente em ataques contra empresas japonesas, e este episódio pode figurar como um dos maiores ciberataques já registrados contra o bloco.

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Ciberataques globais

A Europa encontra-se em estado de alerta máximo devido a uma recente onda de invasões a refrigeradores de supermercados em diversos países do continente entre outubro e novembro. O Banco Central Europeu também alertou nesta semana que o uso de agentes de IA está tornando os ciberataques consideravelmente mais rápidos e sofisticados.

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O cenário de insegurança cibernética estende-se a outras instituições e regiões. Um banco regional francês reportou neste mês a perda de mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 637 milhões) em um ciberataque, conseguindo recuperar apenas parte do montante.

Veículos especializados informaram que quase 200 sites globalmente conhecidos — incluindo a emissora britânica BBC, o banco HSBC dos Emirados Árabes Unidos, a IKEA e a Air France — foram alvos de invasões voltadas ao roubo de dados financeiros e à invasão de dispositivos Apple.

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Nos Estados Unidos, uma série de ataques cibernéticos na última semana também causaram preocupação nas autoridades. No último final de semana, uma falha nas telecomunicações e no sistema de controle de tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA) paralisou voos por todo o país, provocando caos no tráfego aéreo. Pouco depois, na segunda-feira, 16, falhas técnicas e interrupções generalizadas nos serviços bancários online afetaram grandes instituições financeiras americanas. E nesta terça 17, a rede interna de comunicações ultrassecreta da NSA, agência de inteligência do Departamento de Defesa, saiu do ar.

A Casa Branca e serviços de inteligência americanos, porém, negaram que os incidentes estejam conectados e já descartaram ações “maliciosas”.