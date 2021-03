União Europeia ameaça impedir exportações da vacina de Oxford após atrasos

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse neste sábado, 20, que as exportações da vacina da AstraZeneca-Oxford podem ser bloqueadas se a União Europeia não receber os lotes prometidos. A farmacêutica sofre pressão do bloco de países pelo atraso na entrega dos imunizantes contra a Covid-19.

Em entrevista à rede alemã Funke, Ursula afirmou: “Temos a opção de suspender as exportações planejadas. Esta é nossa mensagem à AstraZeneca: respeite o contrato com a Europa antes de começar a fornecer para outros países”. A vacina é uma das duas usadas no Brasil – a outra é a CoronaVac, parceria da Sinovac e Instituto Butantã.

Na quarta-feira, Ursula von der Leyen disse que o bloco considera novos requisitos de exportação para vacinas. “Queremos iniciar uma abordagem estruturada para resolver as controvérsias. Há alguns pontos pendentes nos tratados e a melhor maneira de esclarecê-los é fazer isso”, destacou.

Na quinta-feira, a agência reguladora de medicamentos da Europa afirmou que a vacina é ‘segura’ e ‘eficaz’. A avaliação se deu após relatos de formação de coágulos em pacientes vacinados. A reguladora informou ainda que os casos de trombose relatados em idosos não têm relação com a vacina.