‘Uma noite no castelo’: como é se hospedar em uma fortaleza medieval de Portugal

Dormir entre muralhas de um castelo do século XII, em meio a ruas estreitas de pedra e construções históricas, é a experiência oferecida pela Pousada Castelo de Óbidos, localizada na vila medieval de Óbidos, em Portugal. Instalada em um edifício classificado como patrimônio histórico, a hospedagem preserva a atmosfera de outros séculos, com acomodações que combinam elementos medievais e conforto moderno. O privilégio, porém, exige uma operação nada convencional.

“Operar um hotel dentro de um castelo medieval é um privilégio, mas também implica desafios muito particulares”, afirma a direção da pousada à coluna GENTE. As ruas estreitas e as restrições à circulação de veículos dificultam desde a chegada dos hóspedes e o transporte das malas até o abastecimento e a manutenção do hotel. Além disso, qualquer intervenção na estrutura precisa seguir regras rigorosas de preservação patrimonial.

A experiência atrai principalmente casais e turistas interessados em história e cultura, vindos de países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, além dos próprios portugueses. Para passar uma noite no castelo, é preciso desembolsar entre 180 e 400 euros (aproximadamente 1.020 a 2.260 reais), dependendo da temporada e da categoria do quarto.

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