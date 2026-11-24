Novas pesquisas mostram que o número de russos mortos desde o começo da guerra contra a Ucrânia chega a quase um milhão de pessoas, o que equivale a uma morte a cada quatro minutos.

Veículos da oposição russa haviam informado que 490 mil pessoas haviam sido mortas até o final de setembro deste ano. Porém, os veículos independentes Mediazona e Medusa confirmaram que, levando em conta os soldados que estão desaparecidos e o atraso das notificações, esse número alcança mais de 740 mil.

O escritório de estatísticas russo, Rosstat, não publica dados demográficos desde o ano passado, tratando as baixas na guerra como segredo de Estado. Os jornais Mediazona e Medusa conseguiram acesso aos dados oficiais após grupos hackers pró-Ucrânia conseguirem invadir o sistema no início de novembro. Os veículos confirmaram o número de mortes independentemente, a partir de registros de óbitos, herança e outros documentos públicos.

Além disso, o Mediazona mantém desde 2023 a contagem de soldados desaparecidos, identificados por parentes. O banco de dados tem mais de 160 mil indivíduos e quase todos provavelmente estão mortos. Segundo o veículo, a taxa de sobrevivência entre os relatados como desaparecidos é de apenas cerca de 10%.

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‘Guerra nuclear limitada’

O número estimado de 740 mil ultrapassa a quantidade de mortos da Rússia na guerra soviética no Afeganistão nos anos 1980 e nas duas guerras contra a Chechênia. Dados compartilhados pelo Silent Crow, veículo ativista pró-Kiev, mostram que a guerra na Ucrânia foi a quarta causa mais comum de morte na Rússia desde o início da invasão em larga escala, atrás apenas de doenças cardiovasculares, AVC e covid-19.

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Para Alexander Baunov, pesquisador do think tank Carnegie Endowment for International Peace, a guerra na Ucrânia é o conflito mais mortal da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. O cientista entende que “falamos muito sobre o risco de escalada nuclear. Mas, em termos de perdas humanas, talvez já estejamos nos aproximando da escala de uma guerra nuclear limitada”.

“Um milhão de mortos é um importante limiar psicológico. Mas se quase ninguém na Rússia sabe que esse limite pode ter sido ultrapassado, é como se ele não tivesse sido ultrapassado de jeito nenhum”, escreveu ele no X.

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Aby Shukiurov, demógrafo e pesquisador associado do Centro NEST, destacou que a guerra reduziu a expectativa de vida masculina na Rússia para 65,3 anos em 2025, 3,1 anos abaixo do que em 2019.

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, reconheceu publicamente a magnitude de mortes causadas pelo conflito, porém o país também não divulga dados oficiais.