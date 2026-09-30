‘Uma montanha-russa’: o relato de passageiros sobre esfaqueamento em voo para Israel

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Um voo da Flydubai para Israel foi desviado para a Arábia Saudita após um piloto esfaquear o colega, gerando pânico e uma queda brusca de altitude. Passageiros relataram momentos de terror e intervenção para controlar o agressor. Israel investiga o incidente como um possível ataque terrorista. Leia mais sobre o caos a bordo.

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Um voo da companhia Flydubai com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira, 30, após um dos pilotos esfaquear o colega com quem comandava o avião. Passageiros que estavam a bordo da aeronave relataram uma queda brusca comparável a uma “montanha-russa” em meio à confusão.

“Foi como se tivéssemos uma grande turbulência, mas não havia turbulências”, contou o passageiro Almog Italie à agência de notícias AFP. Segundo dados do portal de monitoramento aéreo Flightradar, a aeronave passou de 34 mil pés (mais de 10 mil metros) de altitude para menos de 17 mil pés (5 mil metros) por volta das 2h21, no horário de Brasília, em cerca de um minuto.

Apesar da descida repentina, Italie afirmou que não houve “histeria” entre os passageiros. A tensão aumentou, porém, quando começou uma briga perto da cabine de comando. “Os outros passageiros, que estavam na parte da frente, assumiram o controle”, relatou ele, já em Tabuk, na Arábia Saudita, para onde o voo foi desviado.

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+ Piloto esfaqueado e ameaça de terrorismo: o que se sabe sobre incidente em voo para Israel

Segundo alguns passageiros, o confronto começou depois que um dos pilotos teria atacado o outro e tentado provocar a queda do avião.

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“O copiloto tentou matar o piloto e, basicamente, executar um atentado suicida no avião”, contou a passageira Miryam Shira Ohayon enquanto falava no telefone com sua mãe, que a esperava no aeroporto israelense de Ben Gurion e colocou o celular em viva-voz para que a imprensa pudesse ouvi-la.

De acordo com Ohayon, o avião “estava realmente prestes a cair”, mas isso não aconteceu “graças ao engenho de muitas pessoas que conseguiram controlar o copiloto e o neutralizaram”.

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A passageira também relatou que um médico que estava no voo prestou os primeiros socorros. “Além do piloto, não houve feridos, mas o maior medo era que caíssemos, que é exatamente o que tentava fazer”, disse.

Possível ataque terrorista

O governo israelense investiga o incidente como uma possível tentativa de ataque terrorista. Segundo o ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultradireitista Itamar Ben-Gvir, o pouso de emergência foi provocado por um “terrorista” que queria derrubar o avião e matar israelenses.

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“A noção ingênua de que nossos inimigos prezam pela vida e de que devemos ter pena deles recebeu mais uma prova esta manhã, na figura de um terrorista que planejava derrubar um avião e assassinar os 180 israelenses a bordo”, disse Ben-Gvir em um comunicado.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou em um pronunciamento que o piloto responsável pelo ataque foi preso e está sendo interrogado pelas autoridades sauditas. Continua após a publicidade “Durante o voo, quando se aproximavam de Israel, um dos pilotos esfaqueou o outro e, aparentemente, tentou derrubar o avião com os passageiros a bordo”, disse o premiê, descrevendo o episódio como “um incidente de segurança muito grave”. O voo FZ1073 havia partido de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv, em Israel, quando mudou de rota enquanto sobrevoava a Jordânia e seguiu para a cidade de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Segundo o site de monitoramento Flightradar24, a aeronave transmitiu inicialmente um sinal geral de emergência e, minutos depois, outro alerta que indicava uma possível interferência ilícita na aeronave. Briga entre pilotos O Boeing 737, com 174 passageiros a bordo, foi desviado após emitir três sinais de emergência devido a uma briga entre os pilotos, informou a Reuters. Segundo duas autoridades israelenses ouvidas pela agência de notícias, o copiloto teria esfaqueado o comandante da aeronave durante o trajeto. Ambos foram hospitalizados após o pouso, enquanto os passageiros receberam atendimento no terminal do aeroporto, de acordo com as autoridades sauditas. + Vídeo mostra piloto e passageiros ensanguentados após briga em voo da Flydubai com destino a Israel Passageiros relataram momentos de pânico durante a briga. Uma mulher que estava a bordo afirmou ao canal israelense i24 que o avião estava “completamente fora de controle”. “Nós apenas ouvimos gritos. A porta da cabine se abriu e vimos uma enorme quantidade de sangue”, disse a passageira, identificada apenas como Miriam, ao canal. “Houve momentos em que todos nós aqui tínhamos certeza de que não sairíamos vivos”, acrescentou.