‘Uma guerra por outra’: refugiados ucranianos voltam de Israel

Ucranianos que se refugiaram em Israel depois da invasão russa no ano passado decidiram retornar ao seu país, apesar da guerra, para fugir do conflito com o Hamas. De acordo com números da embaixada ucraniana, cerca de 4 mil ucranianos já fugiram do país.

“Se eu morrer, pelo menos será na minha terra natal”, disse Tetiana Kocheva, que fugiu de sua casa na cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, para a cidade de Ashkelon, perto de Gaza.

Kocheva disse que levou os três filhos, de 14, 10 e 3 anos, para Israel, onde seu marido já havia trabalhado no passado, para viver em paz. A família partiu da Ucrânia cinco meses após a invasão, porém depois dos ataques do Hamas ao sul israelense, decidiu fugir da guerra pela segunda vez.

“Minhas mãos começaram a tremer e tive a mesma sensação de quando tudo começou em nosso país”, disse a mulher à agência de notícias francesa AFP.

O ataque surpresa do Hamas matou cerca de 1.200 pessoas e provocou uma resposta de Tel Aviv contra a Faixa de Gaza. Desde então, autoridades palestinas disseram que mais de 11 mil pessoas morreram durante os ataques israelenses no enclave.

A guerra ainda é uma característica da vida em Kharkiv. Apesar de estar firmemente sob controle ucraniano, a cidade é regularmente atingida por ataques russos. As sirenes ainda fazem parte da vida cotidiana dos moradores, porém Kocheva afirma que está feliz em voltar.

Em Kiev, Anna Lyashko e sua filha Diana, de oito anos, também voltaram de Israel. Elas fugiram da Ucrânia durante as primeiras semanas de invasão, quando chegaram a viver vivendo sem “eletricidade, água ou comunicação”.

Lyashko decidiu levar a filha para Israel, onde tinha um parente. Mas quando as hostilidades começaram em Israel no mês passado, partiram de Tel Aviv com a ajuda da embaixada ucraniana.

“Alguém me ligou de manhã e disse ‘Anna, a guerra começou’, foi exatamente a mesma sensação que tive na Ucrânia”, disse Lyashko, também à AFP, afirmando que que a filha tinha “medo nos olhos” e que “entendeu que eu não poderia ficar”.