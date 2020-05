Um terço da população de Guayaquil contraiu coronavírus, diz prefeita

Um terço dos 2,7 milhões de habitantes de Guayaquil, epicentro da epidemia de Covid-19 no Equador, contraiu a doença, disse nesta quinta-feira, 7, a prefeita da cidade, Cynthia Viteri.

“Realizamos um estudo estatístico para descobrir a situação das infecções por Covid-19 na cidade. Com base científica, afirma-se que 33% dos residentes de foram infectados”, escreveu no Twitter a prefeita, que se recuperou recentemente da doença.

Viteri acrescentou que a principal preocupação de sua equipe “é cuidar dos 67,3% da população que não foram contaminados para que não sejam vítimas do vírus”.

O Equador é um dos países latino-americanos mais atingidos pelo novo coronavírus, com quase 30.300 casos e 1.654 mortes, segundo os números oficiais. As autoridades também relatam outros 1.705 óbitos suspeitos. Em Guayaquil, o centro comercial do país, são registradas cerca de 8.900 infecções, de acordo com dados do governo nacional.

A situação na cidade ganhou notoriedade quando fotos e vídeos nas redes sociais começaram a mostrar o colapso do sistema funerário, com corpos de vítimas da doença abandonados nas ruas. Na época, o governo tentou amenizar a situação disponibilizando caixões feitos de papelão para a população.

