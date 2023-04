Um soco na cara de Xi: emblema militar do Ursinho Pooh viraliza em Taiwan

À medida que as tensões com a China estão aumentando, os taiwaneses estão correndo para as lojas para comprar “patches”, tecidos bordados popularizados por pilotos da força aérea, que retratam um urso negro de Formosa socando o Ursinho Pooh. O personagem de desenho animado é comumente associado ao presidente chinês, Xi Jinping.

O aumento das vendas demonstra um apoio da população de Taiwan à resistência da ilha contra reivindicação chinesa sobre seu território. A China afirma que Taiwan faz parte da sua nação – e não descarta tomar a ilha à força.

Alec Hsu, que desenhou o patch, o vende em sua loja desde o ano passado. Mas desde que a agência de notícias militar de Taiwan publicou, no sábado 8, uma foto de um piloto inspecionando um caça com o bordado no uniforme, ele registrou um aumento significativo nos pedidos.

“Eu queria aumentar o moral de nossas tropas ao projetar este patch”, disse Hsu, dono da Wings Fan Goods Shop, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

+ Após aceno de Taiwan aos EUA, China finaliza treino para ‘isolar’ ilha

O design do emblema mostra um urso negro de Formosa segurando a bandeira de Taiwan e socando o Ursinho Pooh, sobre a palavra “Scramble!” (algo como “luta”, ou “disputa”). A arte faz um aceno aos pilotos da ilha, que precisaram aumentar suas defesas à medida que a China envia mais aeronaves para a zona aérea de Taiwan.

O urso negro de Formosa é considerado um símbolo da identidade taiwanesa. Taiwan era anteriormente conhecida pelo nome de Formosa.

A escolha do Ursinho Pooh é fruto dos constantes “memes” na internet que associam a aparência de Xi Jinping à do personagem. Censores chineses já atuaram para reprimir esse tipo de representação: em fevereiro, o lançamento do filme de terror que parodia o desenho animado, “Winnie the Pooh: Blood and Honey”, foi cancelado em Hong Kong. Os motivos para o cancelamento não foram esclarecidos.

+ Filme do Ursinho Pooh, ‘sósia’ de Xi, é proibido em Hong Kong

A embaixada de Taiwan nos Estados Unidos, um escritório não oficial que representa o país na ausência de relações diplomáticas normais entre as nações, chegou a mencionar o emblema no Twitter.

“Onde podemos conseguir um patch como esse! Garantia de best-seller!”, disse o tuíte.

Where can we get a patch like that! Guaranteed to be best sellers! https://t.co/SA35c7529z

— Taiwan in the US (@TECRO_USA) April 9, 2023