Um grito pelo futuro: por que a juventude toma as ruas na Europa

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A juventude europeia se rebela nas ruas, insatisfeita com o futuro e com um sistema que privilegia os mais velhos. Diferente de 1968, eles não querem derrubar o establishment, mas fazer parte dele, exigindo atenção, investimento e dignidade. Descubra os motivos por trás da “geração do esgotamento” e como essa mobilização descentralizada e digital está sacudindo o continente.

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A rebelião que chacoalhou a França há três semanas virou uma crise continental: na Itália, na Dinamarca, na Espanha, em Portugal, na Bélgica, na Holanda, na Albânia — para onde quer que se vire, multidões de jovens se aglomeram em manifestações de rua, exigindo, basicamente, mais atenção, investimento e compromisso para com seu futuro. A comparação com Maio de 1968, quando foi proibido proibir, é inevitável, mas inexata. Os estudantes parisienses de 58 anos atrás desencadearam uma revolta que ateou fogo no mundo (rapidamente controlada, diga-se), com o propósito de pulverizar o establishment, movidos por slogans da contracultura e do anti-imperialismo. Os de agora também querem derrubar governos e bradam contra o status quo, mas pairam acima de ideologias — o que os impulsiona é a raiva por se sentirem excluídos de um sistema que privilegia os mais velhos. “Os estudantes se enxergam como uma geração abandonada por aquela que desfrutou do máximo de conforto e de todas as vantagens dos anos do pós-­guerra”, diz o historiador francês Sylvain Boulouque.

Nessa panela de pressão por mudanças urgentes, os protestos de rua se multiplicam. Em Turim, estudantes ocupam o campus Luigi Einaudi há duas semanas e prometem marchar todo sábado até a queda da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Em Lisboa, os acampados deixaram o Rossio, depois de mais de três semanas, para espalhar-se por vários pontos da capital portuguesa. Na Dinamarca, 40 000 alunos de 57 escolas fizeram greve contra o corte das bolsas de estudo. A Espanha mobilizou, na quarta-feira 11, a primeira greve geral em catorze anos. Na França, onde a Orquestra do Novo Mundo, regida pelo maestro Étienne Jarrier, 24 anos, abriu na Praça da República parisiense a greve geral de 5 de novembro com músicas da trilha sonora de Star Wars e a Sinfonia nº 9 de Dvorák, a pressão arrancou do primeiro-ministro Sébastien Lecornu um reajuste de 1,6% do salário mínimo, o primeiro acima da correção automática desde 2012. As multidões podem ter encolhido desde o pico de 17 de outubro, que terminou em vandalismo e destruição na França, mas o movimento dos jovens europeus ganhou alcance e tenacidade. “Estamos apenas no início de uma longa temporada de luta”, declararam, em nota, os estudantes de Turim, ao convocar os atos.

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A mobilização de uma juventude que se julgava alienada e voltada para o próprio umbigo surpreende e sacode vários pontos do planeta. Jovens tomaram as ruas do Brasil depois do primeiro turno, de vermelho ou de verde-amarelo, mobilizados pelas campanhas para atrair votos para Lula ou Flávio Bolsonaro. Nos Estados Unidos, foram eles também que, revertendo a maciça adesão à direita na eleição de Donald Trump, colaboraram para a lavada democrata na recente votação para o Congresso e os governos estaduais. O que move a gen Z europeia, porém, é diferente: não envolve nem partidos, nem candidatos, nem chefes.

Os rostos mais conhecidos têm entre 17 e 24 anos e raramente comandam alguma coisa. Viram líderes por viralizar, não por organizar. O francês Elwan Benoît, 17 anos, aluno do Liceu Jacques-Decour, em Paris, ganhou fama com uma entrevista que passou de 1 milhão de visualizações. “Isso não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de dignidade para os alunos e para os professores”, disse. Na Holanda, Evy Kras, 24 anos, presidente do sindicato nacional de estudantes, teme uma “geração do esgotamento” de jovens que estudam e trabalham e prepara greves para 20 de novembro. Na Alemanha, o GenZ Regelt (“a geração Z assume o controle”) divide a liderança entre mais de uma dezena de jovens e adotou como símbolo um esquilo, bicho que sozinho não consegue muita coisa, mas em bando faz barulho. Nas ruas, a indignação se mistura com o humor da internet. Na França, os atos de 6 e 7 de novembro foram batizados de “six-seven”, um meme popular entre adolescentes. Em Copenhague, cartazes pediam “Salvem a SU”, a bolsa estudantil. Para o historiador Boulouque, a explosão de mobilização ganhou um “caráter descentralizado e sem hierarquias, reforçado também pela horizontalidade das redes sociais”.

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Por trás da insatisfação juvenil está a frustrante comparação com as gerações anteriores. Em Portugal, Beatriz Amazonas, 21, estudante da Universidade de Lisboa, não vê perspectiva de morar sozinha. “Na minha idade, meus pais tinham casa própria, carro, filho, um emprego estável”, diz. “Com a realidade política, social e econômica atual, a gente não tem a menor possibilidade de sonhar com nada disso.” O ressentimento tem bases concretas no que o cientista político Tim Vlandas, de Oxford, chama de gerontonomia — a economia moldada por um eleitorado envelhecido. Um estudo da Fundação Bertelsmann mostra que o Estado italiano dedica oito vezes mais recursos a idosos do que a não idosos. Portugal, Espanha e França também estão entre os dez com maior desequilíbrio. “A Europa é um continente de Estados de bem-estar a favor dos mais velhos”, afirma Pieter Vanhuysse, autor da pesquisa.

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Pensões indexadas à inflação viram gasto obrigatório e os políticos não querem se indispor com uma fatia particularmente politizada do eleitorado. “Some-se o volume de pensões à dívida pública, que na prática é gastar hoje e deixar a conta para o futuro, e sobra muito pouco para educação e famílias”, diz Tomáš Sobotka, do Instituto de Demografia de Viena. Para piorar o cenário, a guerra na Ucrânia impulsionou a necessidade de investir em defesa, ampliando a disputa pelos cofres públicos. No Reino Unido, Adam Powell-Davies, 20 anos, presidente da organização Estudantes Socialistas, ressalta que o governo trabalhista cortou verbas das universidades para elevar o gasto militar de 62 bilhões para 80 bilhões de libras por ano até 2029.

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Entre os percalços do custo de vida para a juventude, habitação é onde a conta mais pesa. Em uma década, segundo a Eurofound, agência da União Europeia, os imóveis subiram mais de 60% e os aluguéis, 27%. Hoje, 26% dos europeus de 18 a 29 anos comprometem mais de 40% da renda com moradia. Em cidades como Paris e Roma, alugar um primeiro apartamento consome cerca de 80% do salário mediano de quem tem até 39 anos. Quase um quarto dos jovens europeus mora com os pais por falta de dinheiro para sair de casa. A situação limita as carreiras profissional e acadêmica, adia a formação da família e filhos, e cria problemas de saúde mental. “É uma geração mais qualificada, mas que enfrenta sérios obstáculos a projetos de vida autônomos”, diz a demógrafa Maria João Valente Rosa, da Universidade Nova de Lisboa.

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A demografia joga contra os jovens duas vezes. Na economia, os mais velhos chegaram antes, compraram quando os imóveis cabiam no bolso e vivem cada vez mais tempo. Nas urnas, são mais numerosos e votam mais. Vanhuysse combina os dois fatores num índice de “poder relativo dos idosos”, em que a França fica em segundo lugar entre 109 países, com peso eleitoral dos maiores de 60 anos cinco vezes o dos jovens de 18 a 29, atrás só do Japão. “Os políticos ouvem onde estão os votos”, explica. Em 1968, o presidente conservador Charles de Gaulle esvaziou o movimento estudantil e ainda fez o sucessor, Geor­ges Pompidou. Passados poucos anos, aquela geração de revoltosos chegou ao poder e às empresas e lá permanece. ”O poder de voto dos mais jovens é muito mais fraco hoje”, afirma Sobotka. Enquanto os governos oscilam entre a concessão mínima e a força da repressão, mais preocupados — como sempre — com as próximas eleições, a geração que quer fazer parte do sistema segue batendo bumbo. De preferência, com uma orquestra e fanfarra para acompanhar.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021