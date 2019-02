Um dos fugitivos mais procurados pelos EUA é preso no México

Um dos fugitivos mais procurados pelos Estados Unidos, foragido há 24 anos e acusado de assassinato e narcotráfico, foi preso pela polícia mexicana no balneário de Cancún, anunciou a polícia americana.

Vincent Legrend Walters, 45, é buscado em San Diego, pelo assassinato, em 1988, de uma mulher, sequestrada em um incidente relacionado ao tráfico de drogas, informou neste sábado o Corpo de Agentes Armados (US Marshals).

Walters, que trabalhava no aeroporto internacional de Cancún, usando o nome de Oscar Medina, era um dos 15 fugitivos mais procurados pelos Estados Unidos. “Investigadores do US Marshals souberam que Walters se gabava ao dizer que era um fugitivo de San Diego e estava sendo procurado”, diz o comunicado do Corpo de Agentes Armados.

O foragido foi preso anteontem e levado para a capital mexicana, onde enfrentará um processo de extradição para San Diego.

“Graças ao trabalho duro dos nossos agentes e colegas mexicanos, poderemos fazer com que Walters enfrente as consequências dos numerosos crimes de que é acusado”, comemorou David Harlow, diretor assistente da divisão de operações de investigação do US Marshals.

Walters teria comprado drogas para a produção de metanfetaminas de um agente disfarçado da DEA, em 1988. Quando quis recuperar, sem sucesso, a droga final, sequestrou três pessoas. Duas foram libertadas, mas a terceira, uma mulher, morreu amordaçada.

O irmão de Walters, Martin, foi condenado pelo sequestro e assassinato, e cumpre 25 anos de prisão.