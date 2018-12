Ultradireita ganha espaço no parlamento após eleições na Andaluzia

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) venceu neste domingo as eleições da Andaluzia, mas, apesar do triunfo, os resultados foram decepcionantes para o partido do presidente do governo do país, Pedro Sánchez, que viu a extrema direita ganhar espaço no parlamento regional. O PSOE obteve 33 cadeiras no parlamento, número insuficiente para superar uma possível coalizão direitista na região, controlada pelo partido há 36 anos.

As cadeiras conquistadas por partidos de centro, de direita e de extrema direita chegam a 59, de um total de 109, com destaque para o VOX, legenda radical que ganhou força recentemente no país, que conseguiu eleger 12 deputados. Depois do PSOE, os resultados mostram o Partido Popular (PP), do ex-presidente de governo Mariano Rajoy, no segundo lugar, com 26 cadeiras. Na sequência vem o Ciudadanos, com 21, e a coalizão esquerdista Adiante, com 17.

Em relação às eleições regionais de 2015, o PSOE perdeu 14 cadeiras, o PP sete e o Adiante três. O Ciudadanos, assim como o VOX, foi o grande destaque do pleito, conquistando 12 vagas a mais no parlamento da Andaluzia do que há três anos.

(Com EFE)