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‘Última esperança da França’, diz Musk sobre Le Pen, líder da extrema direita

Política francesa recuperou direito de concorrer à Presidência após decisão do Tribunal de Apelação de Paris

Por Luiza Zubelli 15 jul 2026, 18h02
Elon Musk, homem branco de cabelo castanho penteado para trás, usando um terno preto com gravata borboleta, olhando por cima do ombro direito com expressão séria, em fundo escuro com pessoas desfocadas
Elon Musk demonstra apoio à candidata de extrema direita da França (NurPhoto/AFP)
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O empresário Elon Musk, dono da SpaceX e da rede social X (antigo Twitter), expressou, nesta quarta-feira, 15, seu apoio à candidata da extrema direita à Presidência da França, Marine Le Pen.

“Ela é a última esperança da França”, publicou Musk em seu perfil no X, junto de uma foto de Le Pen. O bilionário já havia manifestado seu apoio à candidata em outras ocasiões, mas esta é a primeira vez que ele se pronuncia depois da líder da extrema direita francesa ter confirmado que iria concorrer à presidência nas eleições do ano que vem. 

+ Le Pen anuncia candidatura à presidência da França apesar de condenação por corrupção

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O partido de extrema direita liderado por Le Pen, o Reagrupamento Nacional (RN), considera que o apoio do empresário é essencial para o grupo conquistar a presidência do país. A política de 57 anos recuperou o direito de concorrer à Presidência após uma decisão do Tribunal de Apelação de Paris que, embora tenha mantido sua condenação por desvio de recursos públicos europeus, reduziu a pena de inelegibilidade para 45 meses, dos quais 30 já foram cumpridos.

Ou seja, na prática, a ultradireitista poderá ocupar cargos públicos em 15 meses e lançar candidatura para o pleito do próximo ano, mesmo que ainda use tornozeleira — o tribunal também determinou uma pena de três anos de prisão, mas suspendeu dois deles e permitiu que o último fosse cumprido em regime aberto. Além disso, ela terá de pagar uma multa de 100 mil euros (mais de R$ 587 mil).

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Atualmente, a França é governada por Emmanuel Macron, um político de centro-direita que já está no cargo há dez anos. Em resposta a Musk, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean Noël Barrot, escreveu: “Como dizemos em francês: só os tolos não mudam de opinião”.

Elon Musk já demonstrou, anteriormente, posicionamentos e endossos políticos. Em junho, o empresário chegou a ser acusado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, de tentar “semear a discórdia” no país, após declarações sobre o assassinato de um estudante no ano passado.

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Antigo aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Musk é conhecido por apoiar líderes de extrema direita — em janeiro, inclusive, fez um gesto semelhante a saudação nazista durante um evento em Washington.

O dono da Tesla também já participou de um comício do controverso partido ultradireitista alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) e, no ano passado, instou o país a superar “a culpa do passado”, dois dias antes Dia Internacional da Memória do Holocausto, que também marcou o 80º aniversário da libertação de Auschwitz.

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