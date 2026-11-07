Ueno Bank, do Paraguai, patrocinou evento de extrema direita com Eduardo Bolsonaro nos EUA
No centro de uma crise que abalou o governo de Santiago Peña, banco paraguaio financiou reunião de lideranças conservadoras da América Latina
O Ueno Bank, instituição financeira paraguaia que se tornou o epicentro de uma crise política e econômica no país, foi um dos patrocinadores de um evento da extrema direita realizado em 10 de fevereiro deste ano em Mar-a-Lago, clube do presidente americano Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida. A gala, batizada de Hispanic Prosperity Gala 2026, teve Eduardo Bolsonaro entre os palestrantes e reuniu nomes da direita latino-americana e americana. O banco patrocinou a categoria Diamond, com uma contribuição de 100 000 dólares, segundo informações divulgadas pela imprensa paraguaia.
O encontro foi organizado por grupos ligados à comunidade conservadora hispânica e teve como proposta celebrar valores associados ao trumpismo. Entre os nomes anunciados estavam o presidente argentino Javier Milei, o ex-deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, a política peruana Keiko Fujimori, o então secretário de Saúde americano Robert F. Kennedy Jr. e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Milei, anunciado como convidado de honra e principal palestrante, não compareceu presencialmente: enviou uma gravação em vídeo exibida durante a programação. Eduardo Bolsonaro também constou entre os participantes anunciados. Os ingressos VIP para entrar no evento chegaram a custar 5 000 dólares.
Um dos homenageados da noite foi o argentino Fernando Cerimedo, que recebeu o prêmio de consultor político hispânico do ano. Ele é conhecido por sua atuação à frente do portal La Derecha Diario, apontado como parte de uma rede de disseminação de desinformação com influência em países latino-americanos. Em 2022, Cerimedo promoveu uma transmissão com alegações falsas sobre as urnas eletrônicas brasileiras, posteriormente utilizadas por apoiadores de Jair Bolsonaro para alimentar suspeitas infundadas de fraude eleitoral.
Argumentos apresentados por ele também apareceram em um relatório produzido pelo PL (Partido Liberal) que questionava a validade de votos de urnas anteriores ao modelo de 2020. Em 2024, o argentino foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, mas não chegou a ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Próximo de Eduardo Bolsonaro, Cerimedo está atualmente preso na Bolívia, acusado de tentativa de feminicídio. O La Derecha Diario também participou da organização da gala.
A participação financeira do Ueno Bank no encontro foi divulgada pelo jornal paraguaio ABC Color, que identificou a instituição como uma das patrocinadoras da categoria Diamond. As publicações dos organizadores no X (antigo Twitter) que anunciavam o apoio do banco deixaram de estar disponíveis, assim como a relação de financiadores que aparecia no site oficial do evento. Registros das informações, porém, continuaram circulando em páginas do Instagram e do Facebook. A ligação entre o banco e o encontro foi inicialmente noticiada pelo site argentino Chequeado. A revelação ganha relevância diante da crise que atingiu a instituição financeira e provocou consequências diretas na política paraguaia.
Em 11 de fevereiro, Eduardo Bolsonaro publicou um carrossel de fotos do evento e, em uma delas, ele aparece com o backdrop onde consta as marcas patrocion
O que aconteceu com o Ueno Bank?
O Ueno Bank foi alvo de intervenção do Banco Central do Paraguai na segunda-feira, 2, depois que a autoridade monetária identificou o descumprimento de exigências mínimas de solvência. A instituição administrava aproximadamente 850 milhões de dólares em recursos públicos e tinha cerca de 2,9 milhões de clientes — quase metade da população do país, estimada em 6,4 milhões de habitantes. A medida provocou corridas às agências, com correntistas tentando recuperar suas economias, além de protestos em Assunção. O episódio também levou à renúncia do presidente do Banco Central, Carlos Carvallo.
A crise financeira teve desdobramentos no alto escalão do governo. Santiago Peña, que foi acionista da Ueno Holding, empresa ligada ao Grupo Vázquez, principal acionista do Ueno Bank, deixou a holding em março de 2025. Na sexta-feira, 6 de novembro, após enfrentar um processo de impeachment, o presidente foi preso, segundo as informações fornecidas. Peña havia tentado renunciar ao cargo, mas o Congresso não chegou a analisar o pedido por falta de quórum. O caso amplia a pressão sobre as relações entre o sistema financeiro paraguaio e o poder político, em meio a suspeitas de irregularidades e à preocupação de milhões de correntistas com o destino de seus recursos.