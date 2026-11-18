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A Comissão Europeia propôs 45 bilhões de euros para a Ucrânia, visando conter uma crise financeira e reforçar sua defesa contra a Rússia. Zelensky defende a rápida aprovação, enquanto a UE condiciona o pagamento ucraniano à reparação russa. Há um racha no bloco com quatro países recusando o apoio à iniciativa.

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A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira, 18, uma proposta de financiamento de 45 bilhões de euros (mais de R$ 290 bilhões) à Ucrânia para impedir uma possível crise financeira no país e ampliar sua capacidade de defesa, em meio à guerra com a Rússia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esperar uma aprovação rápida do empréstimo e disse contar com o respaldo de todos os integrantes da União Europeia. “Um apoio forte à Ucrânia é o melhor sinal para a Rússia de que esta guerra precisa acabar”, escreveu no X (ex-Twitter).

No mês passado, Zelensky alertou os líderes europeus de que seu país enfrentaria um déficit de financiamento de 70 bilhões de euros em 2027. O bloco assumiu o compromisso de financiar 45 bilhões de euros e espera que outros aliados de Kiev contribuam com o valor restante, como Noruega, Reino Unido e Canadá. A proposta prevê medidas “para ajudar outros países a nos ajudar”, afirmou um alto funcionário da Comissão Europeia.

‘Ucrânia paga quando Rússia pagar’

Ao divulgar o plano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que “esta é a melhor maneira de dar à Ucrânia uma posição forte à mesa de negociações”, em referência às conversas para um potencial acordo de paz com a nação de Vladimir Putin.

“A Ucrânia só precisará pagar quando a Rússia pagar pelos danos que causou no país”, acrescentou ela.

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Von der Leyen demonstrou otimismo quanto ao apoio dos 27 Estados-membros à proposta, embora quatro países da Europa Central e Oriental já tenham anunciado que não participarão da iniciativa.

Há apenas 11 meses, a União Europeia havia autorizado um empréstimo de 90 bilhões de euros à Ucrânia, com o objetivo de financiar dois terços das despesas militares e civis de Kiev em 2026 e 2027. Porém, a escalada das ofensivas russas tem elevado os gastos com a defesa ucraniana e ampliado os impactos econômicos da guerra.

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+ Ucrânia lança maior ataque com drones contra Rússia desde o início da guerra

O comissário europeu de Defesa, Andrius Kubilius, afirmou que os gastos militares ucranianos estão cada vez mais concentrados em drones. De acordo com ele, até o fim de 2026, a Rússia deve ter lançado 10 milhões de drones contra a Ucrânia. Em 2027, serão 20 milhões.

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“A Ucrânia, com a assistência da União Europeia, precisa acompanhar esse ritmo — e vai conseguir”, declarou ele a jornalistas.

Os recursos do empréstimo europeu serão distribuídos em duas parcelas: 25 bilhões de euros para armamentos e 20 bilhões de euros para despesas civis, incluindo a manutenção de serviços essenciais, como escolas e hospitais.

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Racha no bloco

Eslováquia, República Checa, Hungria e Bulgária já anunciaram que ficarão de fora da nova etapa de financiamento à Ucrânia. Diante dessa resistência, o chanceler alemão, Friedrich Merz, ameaçou paralisar o orçamento da União Europeia, que será discutido ainda neste ano, caso não haja apoio de todos os países à iniciativa.

Os quatro opositores recebem mais recursos do orçamento europeu do que repassam ao bloco. A Alemanha, por outro lado, é a maior financiadora da União Europeia e o país europeu que mais contribui com ajuda à Ucrânia.

Bruxelas sugeriu a criação de garantias para países do G7 que oferecerem novos empréstimos, permitindo que os valores sejam reembolsados com lucros futuros dos ativos russos congelados. Os rendimentos provenientes desses recursos já são utilizados para quitar um empréstimo de 45 bilhões de euros concedido pelo G7 à Ucrânia em 2024.