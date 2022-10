UE prepara sanções contra Irã por vendas de drones à Rússia

A União Europeia está planejando sanções contra o Irã em retaliação ao fornecimento de drones à Rússia. O bloco afirma ter reunido evidências de que o armamento iraniano está sendo usado em ataques na Ucrânia.

Os ministros das Relações Exteriores do bloco discutiram o uso de drones na segunda-feira 17, e concluíram que Moscou enviou drones de fabricação iraniana à Ucrânia para atacar usinas de energia e outras infraestruturas importantes do país.

+ O acordo entre Irã e Rússia que pode alterar o curso da guerra na Ucrânia

A porta-voz da Comissão Europeia, Nabila Massrali, disse nesta quarta-feira, 19, que há “um acordo político amplamente compartilhado [entre os países-membros da UE] com vistas a uma resposta clara, rápida e firme” contra o Teerã.

De acordo com informações da agência de notícias Associated Press, diplomatas do bloco estimaram que as sanções podem ser finalizadas na quinta-feira, 20, durante uma reunião de líderes da União Europeia em Bruxelas.

As medidas propostas envolveriam um congelamento de ativos e proibições de viagens de vários indivíduos com vínculos com o setor de drones.

Continua após a publicidade

+ Rússia aumenta uso de drones ‘kamikaze’ na Ucrânia

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia disparou 43 drones de fabricação iraniana na segunda-feira 17, mas 37 foram abatidos por sistemas de defesa aérea. Pelo menos quatro pessoas morreram em Kiev, onde autoridades alegam que o zumbido dos dispositivos foi seguido por explosões.

+ Como funcionam os drones ‘kamikaze’ usados pela Rússia para atacar Kiev

Segundo autoridades ucranianas, os alvos dos ataques incluíam a sede da concessionária nacional de energia da Ucrânia e uma estação de aquecimento municipal.

+ Rússia destruiu 30% das usinas de energia da Ucrânia, diz Zelensky

Além das sanções contra o acordo de armas entre Teerã e Moscou, as autoridades europeias também concordaram em aplicar sanções à polícia de moralidade do Irã, bem como a 11 funcionários, incluindo o ministro da Informação.

A medida demonstra uma oposição ativa da União Europeia ao regime autoritário dos aiatolás, que reprimem há um mês protestos que tomaram o país após a morte de Mahsa Amini. A jovem iraniana foi detida por não cumprir as regras rígidas de vestimenta para mulheres.