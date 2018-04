UE e México firmam acordo para modernizar tratado comercial

México e União Europeia (UE) firmaram um acordo para modernizar seu tratado comercial vigente desde 2000. O anúncio foi feito neste sábado após um encontro realizado em Bruxelas. O acordo, alcançado “após meses de intensas negociações”, depende agora de os negociadores resolverem “as questões técnicas pendentes”. O texto legal definitivo poderia ficar pronto até o fim do ano, segundo a comissão.

“Nesta tarde alcançamos um acordo de princípio de comércio e investimento entre a UE e México” no âmbito da modernização do Acordo Global, indicaram em um comunicado o ministro mexicano de Economia, Ildefonso Guajardo, a comissária de Comércio, Cecilia Malmström, e seu equivalente da Agricultura, Phil Hogan.

O que prevê o novo acordo

O novo acordo comercial permitirá que “praticamente todo o comércio de bens entre a UE e o México esteja livre de tarifas, inclusive no setor agropecuário”, indicou a Comissão Europeia em outro comunicado. Muitos queijos europeus, como gorgonzola e roquefort, terão “acesso preferencial” ao mercado mexicano e outros ganham acesso com “contingentes anuais”.

Com a entrada em vigor, os europeus poderiam exportar 30.000 toneladas de leite em pó, que aumentariam a até 50.000 toneladas cinco anos depois, segundo o comunicado. O México também se compromete a eliminar tarifas para o chocolate e a massa.

Longa negociação

A UE e o México começaram as negociações para modernizar o acordo político, comercial e de cooperação em maio de 2016. A discussão foi acelerada em janeiro de 2017, com a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

O México, que envia mais de 80% de suas exportações para seu vizinho do norte, busca diversificar seus parceiros comerciais, enquanto renegocia o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta) com Estados Unidos e Canadá.

(Com AFP)